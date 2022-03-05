https://ria.ru/20220305/birzha-1776631237.html
Аналитик дал совет инвесторам, чьи деньги сгорели на бирже
Аналитик дал совет инвесторам, чьи деньги сгорели на бирже - РИА Новости, 05.03.2022
Аналитик дал совет инвесторам, чьи деньги сгорели на бирже
Паника - самый худший советчик в инвестициях, поэтому во время обвала лучше всего ничего не предпринимать, и даже не пытаться войти в рынок — для этого тоже... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:18
2022-03-05T03:18
2022-03-05T03:18
экономика
российский фондовый рынок
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Паника - самый худший советчик в инвестициях, поэтому во время обвала лучше всего ничего не предпринимать, и даже не пытаться войти в рынок — для этого тоже существует метафора, "ловить падающий нож". Об этом заявил "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.Он советует покупать бумаги равными долями на протяжении долгого времени — года, а лучше даже двух или трех.Аналитик подчеркнул, что начинающему инвестору следует тренировать прежде всего умение терпеливо ждать."Поскольку финрынок — это игра с нулевой суммой, то чаще всего происходит именно перераспределение денег от менее терпеливых инвесторов к наиболее терпеливым. И, конечно, даже не думайте использовать кредитное плечо, это кратно увеличит риски и приведет к психологической нагрузке, которую невозможно выдержать", - резюмировал Антонов.
https://ria.ru/20220304/torgi-1776412946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский фондовый рынок, санкции в отношении россии
Аналитик дал совет инвесторам, чьи деньги сгорели на бирже
Аналитик Антонов посоветовал инвесторам, потерявшим деньги, пока ничего не предпринимать