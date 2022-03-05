https://ria.ru/20220305/bezopasnost-1776762986.html

Угрозы безопасности России — не "ерунда надуманная", заявил Путин

Угрозы безопасности России — не "ерунда надуманная", заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Угрозы безопасности России — не "ерунда надуманная", заявил Путин

У Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, они могут сделать ракеты, им помогут в этом "из-за океана", и с этой минуты судьба России... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:03

2022-03-05T16:03

2022-03-05T16:34

владимир путин

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. У Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, они могут сделать ракеты, им помогут в этом "из-за океана", и с этой минуты судьба России будет иной, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ не может пройти мимо реальных угроз своей безопасности. "Теперь заговорили о том, чтобы приобрести ядерный статус. То есть, приобрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей. Тем более что мы знаем, как этот так называемый Запад ведет себя по отношению к России", - сказал Путин.Он напомнил, что "у Украины с советских времен есть ядерные компетенции". "И что касается обогащения материалов ядерных, они смогут организовать эту работу. Есть ракетные компетенции. Один "Южмаш" чего стоит. Создавал ракетную технику баллистическую межконтинентальной дальности для Советского Союза. Да ракеты сделают. А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерный статус не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иная", - сказал Путин."Как же мы можем пройти мимо всего этого. Это абсолютно реальные угрозы, это не какая-то ерунда надуманная", - подчеркнул президент.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, украина