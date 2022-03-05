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Российские фонды перепрофилируются под помощь беженцам из Донбасса

Российские фонды перепрофилируются под помощь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 05.03.2022

Российские фонды перепрофилируются под помощь беженцам из Донбасса

Российские благотворительные фонды перепрофилируются под помощь беженцам Донбасса, сообщила журналистам в субботу президент благотворительного фонда "Женщины за РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:28

2022-03-05T10:28

2022-03-05T11:04

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские благотворительные фонды перепрофилируются под помощь беженцам Донбасса, сообщила журналистам в субботу президент благотворительного фонда "Женщины за жизнь", член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.По её словам, гуманитарный груз с продуктами питания и товарами первой необходимости прибыл в Ростов в рамках Православной гуманитарной миссии "Беженцы Донбасса". Фонды подключаются к акции и перепрофилируются."За считанные дни мы перестроили работу фонда: открыли горячую линию для беженцев с детьми, собрали полтонны продуктовой и вещевой помощи. Сосредоточили поддержку именно для беременных и семей с детьми, поскольку это наш профиль, и есть ресурсы, чтобы оперативно помочь, и объединились с Православной гуманитарной миссией "Беженцы Донбасса". Спасибо каждому, кто не остался равнодушным, и помогает нам. Люди чувствуют наше плечо, благодарят", - отметила Москвитина.По её словам, в Москве стоят короба "Мамино окно", куда можно положить самое нужное: памперсы, одежду для новорождённых, игрушки, продукты длительного срока хранения, сладкое для детей. Гуманитарная помощь будет направляться в Ростов регулярно, пока в этом есть необходимость. Там для беженцев Донбасса организованы пункты временного пребывания.Она отметила, что для помощи семьям с детьми можно отправить пожертвование на сайте фонда womenprolife.ru или принести в короба-собираторы продукты и одежду в будние дни в офис БФ "Женщины за жизнь", в любой день: Храм Сергия Радонежского, ТЦ Крылья напротив Ленты, Храм Святых равноапостольных Константина и Елены, Храм Александра Невского при МГИМО, Церковь Рождества Христово в Чернево, ТЦ Высота напротив Ленты.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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