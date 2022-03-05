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"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США - РИА Новости, 05.03.2022
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:03
2022-03-05T11:03
в мире
сша
мичиган
яндекс
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, сообщили в компании."Мы временно приостановили дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор штат Мичиган", - говорится в сообщении.В компании добавили, что роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, где "Яндекс" уже присутствует или где планирует запустить доставки.Компания в июле 2021 года заключила соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, согласно которому автономные роботы-курьеры стали доставлять заказы на территории университетских кампусов в США.В августе 2020 года "Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/yandeks-1776446629.html
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в мире, сша, мичиган, яндекс
11:03 05.03.2022
 
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США

"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в Мичигане

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип Яндекса
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, сообщили в компании.
"Мы временно приостановили дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор штат Мичиган", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, где "Яндекс" уже присутствует или где планирует запустить доставки.
Компания в июле 2021 года заключила соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, согласно которому автономные роботы-курьеры стали доставлять заказы на территории университетских кампусов в США.
В августе 2020 года "Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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В миреСШАМичиганЯндекс
 
 
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