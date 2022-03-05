https://ria.ru/20220305/bespilotnik-1776672626.html

"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США

"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США - РИА Новости, 05.03.2022

"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США

"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:03

2022-03-05T11:03

2022-03-05T11:03

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, сообщили в компании."Мы временно приостановили дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор штат Мичиган", - говорится в сообщении.В компании добавили, что роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, где "Яндекс" уже присутствует или где планирует запустить доставки.Компания в июле 2021 года заключила соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, согласно которому автономные роботы-курьеры стали доставлять заказы на территории университетских кампусов в США.В августе 2020 года "Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/yandeks-1776446629.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, мичиган, яндекс