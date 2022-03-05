https://ria.ru/20220305/bespilotnik-1776672626.html
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США - РИА Новости, 05.03.2022
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:03
2022-03-05T11:03
2022-03-05T11:03
в мире
сша
мичиган
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735220074_0:226:3141:1993_1920x0_80_0_0_a12e1b16a83e2138ee82510fe903c1b2.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в штате Мичиган, роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, сообщили в компании."Мы временно приостановили дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор штат Мичиган", - говорится в сообщении.В компании добавили, что роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации, где "Яндекс" уже присутствует или где планирует запустить доставки.Компания в июле 2021 года заключила соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, согласно которому автономные роботы-курьеры стали доставлять заказы на территории университетских кампусов в США.В августе 2020 года "Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/yandeks-1776446629.html
сша
мичиган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735220074_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_f9bf7f5410a5a907e1400ef5da8f26ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мичиган, яндекс
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотников в США
"Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в Мичигане