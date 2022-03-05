12:18 05.03.2022 (обновлено: 12:39 05.03.2022)
Глава МИД Белоруссии обсудил с российским коллегой обстановку в регионе
Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с Лавровым обстановку в регионе
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обстановку в регионе и ситуацию в связи со военной спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, а также открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в регионе и ситуацию, складывающуюся в связи с проведением российской стороной специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.
"В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "дополнительно обсуждены предстоящие двусторонние контакты".
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