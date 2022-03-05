https://ria.ru/20220305/belorussiya-1776693895.html

Глава МИД Белоруссии обсудил с российским коллегой обстановку в регионе

Глава МИД Белоруссии обсудил с российским коллегой обстановку в регионе - РИА Новости, 05.03.2022

Глава МИД Белоруссии обсудил с российским коллегой обстановку в регионе

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обстановку в регионе и ситуацию в связи со военной спецоперацией РФ по РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:18

2022-03-05T12:18

2022-03-05T12:39

украина

белоруссия

россия

в мире

владимир макей

сергей лавров

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обстановку в регионе и ситуацию в связи со военной спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, а также открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в регионе и ситуацию, складывающуюся в связи с проведением российской стороной специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook."В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что "дополнительно обсуждены предстоящие двусторонние контакты".

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html

https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775124403.html

украина

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, белоруссия, россия, в мире, владимир макей , сергей лавров