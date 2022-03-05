https://ria.ru/20220305/belogorsk-1776655527.html

Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине

Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине

Военный-контрактник из города Белогорск Амурской области погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:50

2022-03-05T09:50

2022-03-05T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. Военный-контрактник из города Белогорск Амурской области погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В специальной операции на Донбассе погиб наш земляк, военный-контрактник из Белогорска. За мужество он представлен к высокой государственной награде. Скорблю вместе с родными и всеми амурчанами. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. Они сейчас героически несут службу и помогают мирному населению. Мы с вами и поддерживаем вас", - сказал Орлов в Telegram.По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных и 1597 ранены, в украинских войсках потери в разы выше.

https://ria.ru/20220304/pomosch-1776411571.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, донбасс