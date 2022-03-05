Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине
Губернатор Приамурья Орлов сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. Военный-контрактник из города Белогорск Амурской области погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В специальной операции на Донбассе погиб наш земляк, военный-контрактник из Белогорска. За мужество он представлен к высокой государственной награде. Скорблю вместе с родными и всеми амурчанами. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. Они сейчас героически несут службу и помогают мирному населению. Мы с вами и поддерживаем вас", - сказал Орлов в Telegram.
По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных и 1597 ранены, в украинских войсках потери в разы выше.