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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/belogorsk-1776655527.html
Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине
Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине
Военный-контрактник из города Белогорск Амурской области погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:50
2022-03-05T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. Военный-контрактник из города Белогорск Амурской области погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В специальной операции на Донбассе погиб наш земляк, военный-контрактник из Белогорска. За мужество он представлен к высокой государственной награде. Скорблю вместе с родными и всеми амурчанами. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. Они сейчас героически несут службу и помогают мирному населению. Мы с вами и поддерживаем вас", - сказал Орлов в Telegram.По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных и 1597 ранены, в украинских войсках потери в разы выше.
https://ria.ru/20220304/pomosch-1776411571.html
россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс
09:50 05.03.2022
 
Губернатор Приамурья сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине

Губернатор Приамурья Орлов сообщил о гибели военного из Белогорска на Украине

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мар – РИА Новости. Военный-контрактник из города Белогорск Амурской области погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В специальной операции на Донбассе погиб наш земляк, военный-контрактник из Белогорска. За мужество он представлен к высокой государственной награде. Скорблю вместе с родными и всеми амурчанами. Склоняю голову перед доблестью наших солдат и офицеров. Они сейчас героически несут службу и помогают мирному населению. Мы с вами и поддерживаем вас", - сказал Орлов в Telegram.
По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных и 1597 ранены, в украинских войсках потери в разы выше.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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