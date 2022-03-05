https://ria.ru/20220305/bankrotstvo-1776654074.html

ФНС потребовала признать "Радио Свобода"* банкротом

ФНС потребовала признать "Радио Свобода"* банкротом - РИА Новости, 05.03.2022

ФНС потребовала признать "Радио Свобода"* банкротом

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление налоговой инспекции, требующей признать банкротом ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" - российского... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:39

2022-03-05T09:39

2022-03-05T09:39

россия

украина

в мире

свобода (радиостанция)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление налоговой инспекции, требующей признать банкротом ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление инспекции ФНС России №7 по Москве поступило в суд 4 марта и к рассмотрению пока не принято. Сумма задолженности радиостанции перед бюджетом, ставшая основанием для обращения в суд, пока не сообщается."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщало о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента, а еще ранее – о визите в московское бюро судебных приставов.Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента на общую сумму штрафов 71,5 миллиона рублей.В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*". А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.Роскомнадзор 4 марта сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*", из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20211203/ekstremizm-1762026638.html

https://ria.ru/20220305/venediktov-1776644904.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, свобода (радиостанция)