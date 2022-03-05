https://ria.ru/20220305/bankrotstvo-1776654074.html
ФНС потребовала признать "Радио Свобода"* банкротом
ФНС потребовала признать "Радио Свобода"* банкротом - РИА Новости, 05.03.2022
ФНС потребовала признать "Радио Свобода"* банкротом
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление налоговой инспекции, требующей признать банкротом ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" - российского... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:39
2022-03-05T09:39
2022-03-05T09:39
россия
украина
в мире
свобода (радиостанция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/74/1495847419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56186e87050ec51d077e1ef82a448a0c.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление налоговой инспекции, требующей признать банкротом ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление инспекции ФНС России №7 по Москве поступило в суд 4 марта и к рассмотрению пока не принято. Сумма задолженности радиостанции перед бюджетом, ставшая основанием для обращения в суд, пока не сообщается."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщало о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента, а еще ранее – о визите в московское бюро судебных приставов.Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента на общую сумму штрафов 71,5 миллиона рублей.В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*". А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.Роскомнадзор 4 марта сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*", из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20211203/ekstremizm-1762026638.html
https://ria.ru/20220305/venediktov-1776644904.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/74/1495847419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df4dd074ca98c84d8d9b2add4f3df109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, свобода (радиостанция)
ФНС потребовала признать "Радио Свобода"* банкротом
Суд зарегистрировал заявление ФНС, требующей признать "Радио Свобода"* банкротом
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление налоговой инспекции, требующей признать банкротом ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" - российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление инспекции ФНС России №7 по Москве поступило в суд 4 марта и к рассмотрению пока не принято. Сумма задолженности радиостанции перед бюджетом, ставшая основанием для обращения в суд, пока не сообщается.
"Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщало о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента, а еще ранее – о визите в московское бюро судебных приставов.
Как сообщал Роскомнадзор в апреле, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента на общую сумму штрафов 71,5 миллиона рублей.
В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*". А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.
Роскомнадзор 4 марта сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*", из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине
.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.