https://ria.ru/20220305/bank-1776692278.html
ВТБ присоединится к новым мерам господдержки предпринимателей
ВТБ присоединится к новым мерам господдержки предпринимателей - РИА Новости, 05.03.2022
ВТБ присоединится к новым мерам господдержки предпринимателей
ВТБ принимает активное участие в разработке инициатив по поддержке среднего и малого бизнеса совместно с правительством и Центральным банком РФ. Банк готов к... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:13
2022-03-05T12:13
2022-03-05T12:13
новости компаний - экономика
втб
банки
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВТБ принимает активное участие в разработке инициатив по поддержке среднего и малого бизнеса совместно с правительством и Центральным банком РФ. Банк готов к оперативному внедрению комплекса мер, направленных на господдержку предпринимателей, сообщает пресс-служба банка."В текущих условиях ВТБ считает поддержку малого и среднего предпринимательства одной из приоритетных задач. Как системообразующий банк и один из основных финансовых институтов, реализующих действующие госпрограммы, ВТБ оказывает помощь предприятиям различных отраслей.В том числе ВТБ сохраняет льготную ставку по краткосрочным и инвестиционным кредитам для предприятий сельского хозяйства. В первую очередь льготное кредитование направлено на оперативное обеспечение проведения сезонно-полевых работ. Банк также в индивидуальном порядке рассматривает возможность пролонгации уже действующих льготных кредитных соглашений с клиентами", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба также отмечает, что по мере утверждения новых программ госсубсидирования ВТБ обеспечит оперативный прием заявок и комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания кредитов, а также реструктуризации действующих обязательств. Банк также компенсирует комиссии предприятиям МСП за расчеты в Системе быстрых платежей согласно новым срокам действия госпрограммы – до 30 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220304/polzovateli-1776601412.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, банки
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВТБ принимает активное участие в разработке инициатив по поддержке среднего и малого бизнеса совместно с правительством и Центральным банком РФ. Банк готов к оперативному внедрению комплекса мер, направленных на господдержку предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.
"В текущих условиях ВТБ
считает поддержку малого и среднего предпринимательства одной из приоритетных задач. Как системообразующий банк и один из основных финансовых институтов, реализующих действующие госпрограммы, ВТБ оказывает помощь предприятиям различных отраслей.
В том числе ВТБ сохраняет льготную ставку по краткосрочным и инвестиционным кредитам для предприятий сельского хозяйства. В первую очередь льготное кредитование направлено на оперативное обеспечение проведения сезонно-полевых работ. Банк также в индивидуальном порядке рассматривает возможность пролонгации уже действующих льготных кредитных соглашений с клиентами", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба также отмечает, что по мере утверждения новых программ госсубсидирования ВТБ обеспечит оперативный прием заявок и комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания кредитов, а также реструктуризации действующих обязательств. Банк также компенсирует комиссии предприятиям МСП за расчеты в Системе быстрых платежей согласно новым срокам действия госпрограммы – до 30 июня 2022 года.