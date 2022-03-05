https://ria.ru/20220305/aviatsiya-1776643481.html

В Совфеде призвали решить проблему импортозамещения в гражданской авиации

В Совфеде призвали решить проблему импортозамещения в гражданской авиации - РИА Новости, 05.03.2022

В Совфеде призвали решить проблему импортозамещения в гражданской авиации

Введённые против России санкции делают особенно актуальной тему импортозамещения в гражданской авиации, логистические цепочки для поставки комплектующих к... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:15

2022-03-05T08:15

2022-03-05T08:15

экономика

россия

китай

украина

ан-124

airbus a320

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введённые против России санкции делают особенно актуальной тему импортозамещения в гражданской авиации, логистические цепочки для поставки комплектующих к самолетам зарубежного производства можно выстраивать с участием компаний Китая, Индии и ряда других государств, которые не присоединились к ограничениям против РФ, считает замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев."Сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, важно объединить максимум усилий, чтобы в возможно короткие сроки решить проблему импортозамещения, поскольку большинство самолетов авиапарка РФ - это воздушные суда иностранного производства. Более половины эксплуатируемых в гражданской авиации самолетов находятся в лизинге у иностранных компаний", - сказал сенатор РИА Новости.По словам законодателя, у России есть определенный временной лаг, который следует использовать для выстраивания новых логистических цепочек по поставкам комплектующих для строительства отечественных самолетов и запчастей для самолетов, находящихся в эксплуатации. По мнению Васильева, эти цепочки "могут выстраиваться с участием компаний Китая, Индии и ряда других государств, которые не присоединились к санкциям против РФ".Лизинг, страховка"Также потребуется решить целый ряд вопросов, связанных с отношениями с лизинговыми компаниями, поскольку в договорах с ними есть ряд пунктов, которые в условиях санкций российская авиаотрасль вряд ли сможет исполнять. В частности, есть проблема с прохождением технического осмотра авиалайнеров, которая ранее обязательно проводилась на территории лизингодателя", - отметил политик.Поэтому сейчас, по мнению сенатора, появляется необходимость и, в определенной степени, возможность "выторговать" какие-то дополнительные преференции, так как лизинговые компании, особенно те, которые в значительной части были ориентированы на российский рынок, могут оказаться на грани банкротства, и использовать эту ситуацию необходимо российским юристам для пересмотра отдельных контрактных договоренностей.Также, считает Васильев, "необходимо вести самые активные переговоры со страховыми компаниями, многие из которых имеют тесное взаимодействие с российскими страховщиками и не заинтересованы в полной потере российского рынка". По словам политика, в условиях отказов исполнения разработчиком воздушного судна своих обязательств по ремонту самолетов, РФ придется брать эти функции на себя. "Но привлечь к таким работам можно лишь сертифицированные компании, которых в России всего несколько. Также потребуются уникальные специалисты, способные осуществлять такие работы", - сказал он.Между тем сенатор напомнил, что у России уже есть уникальный опыт по обслуживанию Ан-124 "Руслан", эксплуатация которого с 2014 года осуществляется без участия Украины. Васильев подчеркнул, что, если встанет вопрос, то с учётом мнения экспертов, Россия "сможет осуществлять ремонт Airbus A320, Boeing B737, которые уже значительное время используются в нашей стране и достаточно хорошо знакомы нашим специалистам".Зарубежные ограничения"Также предстоит отработать алгоритм действий в случае, если наши самолеты будут задержаны в зарубежных аэропортах. Это, судя по всему, серьезная и вполне реальная угроза, которая требует поиска новых путей логистики, с участием стран, не присоединившихся к санкциям", - сказал политик."Безусловно, санкции достаточно больно ударят и по экономике стран производителей самолетов, и по лизинговым компаниям, и, конечно, в конце концов, от санкционной политики будут постепенно отказываться наши бывшие западные партнеры, но мы должны использовать это время как уникальную возможность для создания отечественного самолетостроения, и такая возможность у нас существует. Это шанс, который мы не имеем право упустить", - отметил замглавы комитета.По его словам, у РФ есть несколько разработок, которые уже в этом году должны были пойти в массовое производство, в частности, речь об МС-21. "Однако с учётом реалий оно может начаться чуть позже - в 2023 году", - заключил Васильев.

https://ria.ru/20220304/importozameschenie-1776409633.html

https://ria.ru/20220301/importozameschenie-1775821211.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776186204.html

россия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, украина, ан-124, airbus a320