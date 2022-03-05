https://ria.ru/20220305/aviaperelety-1776788592.html

Путин рассказал о давлении на страны, закрывшие небо для рейсов из России

Путин рассказал о давлении на страны, закрывшие небо для рейсов из России - РИА Новости, 05.03.2022

Путин рассказал о давлении на страны, закрывшие небо для рейсов из России

Возвращение международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России - другие страны препятствуют под политическим прессом своих властей, заявил... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:08

2022-03-05T17:08

2022-03-05T17:10

в мире

россия

санкции в отношении россии

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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Возвращение международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России - другие страны препятствуют под политическим прессом своих властей, заявил президент РФ Владимир Путин."Это не только от нас зависит. Это зависит от тех, кто это делает. Делают себе в ущерб. И я думаю, что им тоже не очень нравится это делать. Они делают это под политическим прессом со стороны своих властей", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, отвечая на вопрос, сколько продлится ситуация со взаимным перекрытием воздушного пространства России и других стран.

https://ria.ru/20220304/otmena-1776424343.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, санкции в отношении россии