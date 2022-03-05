https://ria.ru/20220305/aviaperelety-1776788592.html
Путин рассказал о давлении на страны, закрывшие небо для рейсов из России
Путин рассказал о давлении на страны, закрывшие небо для рейсов из России - РИА Новости, 05.03.2022
Путин рассказал о давлении на страны, закрывшие небо для рейсов из России
Возвращение международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России - другие страны препятствуют под политическим прессом своих властей, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:08
2022-03-05T17:08
2022-03-05T17:10
в мире
россия
санкции в отношении россии
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Возвращение международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России - другие страны препятствуют под политическим прессом своих властей, заявил президент РФ Владимир Путин."Это не только от нас зависит. Это зависит от тех, кто это делает. Делают себе в ущерб. И я думаю, что им тоже не очень нравится это делать. Они делают это под политическим прессом со стороны своих властей", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, отвечая на вопрос, сколько продлится ситуация со взаимным перекрытием воздушного пространства России и других стран.
https://ria.ru/20220304/otmena-1776424343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии
17:08 05.03.2022 (обновлено: 17:10 05.03.2022)
Путин рассказал о давлении на страны, закрывшие небо для рейсов из России
Президент Путин заявил, что возврат международных перелетов зависит не только от России