https://ria.ru/20220305/archeology-1775876655.html

Раскрыты детали происхождения самой древней скульптуры Венеры

Раскрыты детали происхождения самой древней скульптуры Венеры - РИА Новости, 05.03.2022

Раскрыты детали происхождения самой древней скульптуры Венеры

Группа ученых под руководством антрополога Герхарда Вебера из Венского университета раскрыла детали происхождения 30-тысячелетней скульптуры Венеры... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:41

2022-03-05T14:41

2022-03-05T14:41

культура

новости культуры

археология

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Группа ученых под руководством антрополога Герхарда Вебера из Венского университета раскрыла детали происхождения 30-тысячелетней скульптуры Венеры Виллендорфской. Результаты исследования представлены на сайте Венского университета.Статуэтка была найдена близ местечка Виллендорф в Вахау еще в 1908 году и с тех пор находится в Музее естественной истории в Вене. В отличие от многих доисторических скульптур, эта 11-сантиметровая фигурка была вырезана из минерального образования оолита, большинство других подобных находок — из камня или слоновой кости. При этом в радиусе 200 километров вокруг Виллендорфа такой пароды нет. Новое исследование позволило установить откуда была привезена статуэтка или материал, из которого сделали фигурку. При помощи микро-компьютерной томографии ученые получили изображения с разрешением до 11,5 микрометров. Оказалось, что внутри Венера неоднородная. Данные показали, что в материале есть различные отложения — частицы морских раковин, минеральные агрегаты, известные как лимониты.Пористый состав материала объясняется и тем, что некоторые шарики из которых оолит состоит, растворились. По мнению исследователей, структура материала проливает свет и на то, почему находчивый скульптор 30 тысяч лет назад выбрал именно такой материал — его было легко обрабатывать. После ученые сравнили материал по составу с экземплярами пород из разных частей Европы. Выяснилось, что статистически он не отличается от оолита, взятого с севера Италии невдалеке от озера Гарда. "Представители археологической культуры граветта, жившие в то время, искали и населяли благоприятные места. Когда климат или условия охоты изменялись, они двигались дальше, предпочтительно вдоль рек", — объясняет Герхард Вебер. Такое путешествие могло занять несколько поколений.

https://ria.ru/20220125/arkheologiya-1769292399.html

https://ria.ru/20220227/archeology-1775117186.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология