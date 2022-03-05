https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776656812.html
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании - РИА Новости, 05.03.2022
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании
Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет свои должностные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:58
2022-03-05T09:58
2022-03-05T10:35
андрей калмыков
михаил полубояринов
москва
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аэрофлот
экономика
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет свои должностные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее в Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что Полубояринов покидает свой пост вслед за главой "Победы" Андреем Калмыковым, а также что он покинул страну."Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет должностные обязанности", - говорится в сообщении авиаперевозчика.Гендиректор первого российского лоукостера – авиакомпании "Победа" - Андрей Калмыков объявил в пятницу, 4 марта, что покидает свой пост, но останется в России и займется развитием других проектов.
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776285213.html
https://ria.ru/20220303/severstal-1776205441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей калмыков, михаил полубояринов, москва, россия, аэрофлот, экономика, новости - туризм
09:58 05.03.2022 (обновлено: 10:35 05.03.2022)
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании Полубояринова