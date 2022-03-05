Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776656812.html
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании - РИА Новости, 05.03.2022
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании
Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет свои должностные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:58
2022-03-05T10:35
андрей калмыков
михаил полубояринов
москва
россия
аэрофлот
экономика
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735287438_0:150:3117:1903_1920x0_80_0_0_9f27a0ebc110c45e1c3bfb59d21fc06d.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет свои должностные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее в Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что Полубояринов покидает свой пост вслед за главой "Победы" Андреем Калмыковым, а также что он покинул страну."Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет должностные обязанности", - говорится в сообщении авиаперевозчика.Гендиректор первого российского лоукостера – авиакомпании "Победа" - Андрей Калмыков объявил в пятницу, 4 марта, что покидает свой пост, но останется в России и займется развитием других проектов.
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776285213.html
https://ria.ru/20220303/severstal-1776205441.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735287438_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_bb4fb5f05b564d7ae49653ee12c3025e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей калмыков, михаил полубояринов, москва, россия, аэрофлот, экономика, новости - туризм
09:58 05.03.2022 (обновлено: 10:35 05.03.2022)
 
"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании

"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании Полубояринова

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот"
Девушки у стенда авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет свои должностные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее в Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что Полубояринов покидает свой пост вслед за главой "Победы" Андреем Калмыковым, а также что он покинул страну.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:56Туризм
"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян
"Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет должностные обязанности", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Гендиректор первого российского лоукостера – авиакомпании "Победа" - Андрей Калмыков объявил в пятницу, 4 марта, что покидает свой пост, но останется в России и займется развитием других проектов.
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:59
Четыре иностранца покинули совет директоров "Северстали"
 
ТуризмАндрей КалмыковМихаил ПолубояриновМоскваРоссияАэрофлотЭкономикаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала