https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776656812.html

"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании

"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании - РИА Новости, 05.03.2022

"Аэрофлот" опроверг сообщения об увольнении главы авиакомпании

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет свои должностные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:58

2022-03-05T09:58

2022-03-05T10:35

андрей калмыков

михаил полубояринов

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аэрофлот

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет свои должностные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее в Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что Полубояринов покидает свой пост вслед за главой "Победы" Андреем Калмыковым, а также что он покинул страну."Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет должностные обязанности", - говорится в сообщении авиаперевозчика.Гендиректор первого российского лоукостера – авиакомпании "Победа" - Андрей Калмыков объявил в пятницу, 4 марта, что покидает свой пост, но останется в России и займется развитием других проектов.

https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776285213.html

https://ria.ru/20220303/severstal-1776205441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей калмыков, михаил полубояринов, москва, россия, аэрофлот, экономика, новости - туризм