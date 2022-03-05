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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220305/adygeya-1776825465.html
Власти Адыгеи будут жестко контролировать цены на социально значимые товары
Власти Адыгеи будут жестко контролировать цены на социально значимые товары - РИА Новости, 05.03.2022
Власти Адыгеи будут жестко контролировать цены на социально значимые товары
Власти Адыгеи намерены жестко контролировать цены на социально значимые товары и системно проводить ярмарки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:33
2022-03-05T19:35
республика адыгея
экономика
владимир путин
россия
пятерочка (сеть магазинов)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 5 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены жестко контролировать цены на социально значимые товары и системно проводить ярмарки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Оперштаб региона обсудил задачи по сдерживанию роста цен на продукты питания.Со ссылкой на Кумпилова в релизе говорится, что региональным торговым сетям и несетевым магазинам рекомендовано ограничить наценку на ряд товаров по примеру крупных сетей, о которых сообщала ФАС России."В городах и районных центрах будем системно проводить ярмарки, где по низким ценам можно приобрести продукты питания местного производства. Администрациям нужно жестко контролировать цены на социально значимые товары… Мы надеемся на понимание и сотрудничество со стороны предприятий, особенно в продовольственном секторе. Убежден, что взаимодействие и взаимоподдержка позволят нам минимизировать потери и достойно пройти этот сложный период", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин принял трудное, но единственно возможное решение для обеспечения национальной безопасности страны."Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщала ФАС России.
https://ria.ru/20220301/adygeya-1775741810.html
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экономика, владимир путин, россия, пятерочка (сеть магазинов), федеральная антимонопольная служба (фас россии), республика адыгея
19:33 05.03.2022 (обновлено: 19:35 05.03.2022)
 

Власти Адыгеи будут жестко контролировать цены на социально значимые товары

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКорзина с продуктами
Корзина с продуктами - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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КРАСНОДАР, 5 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены жестко контролировать цены на социально значимые товары и системно проводить ярмарки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Оперштаб региона обсудил задачи по сдерживанию роста цен на продукты питания.
Со ссылкой на Кумпилова в релизе говорится, что региональным торговым сетям и несетевым магазинам рекомендовано ограничить наценку на ряд товаров по примеру крупных сетей, о которых сообщала ФАС России.
"В городах и районных центрах будем системно проводить ярмарки, где по низким ценам можно приобрести продукты питания местного производства. Администрациям нужно жестко контролировать цены на социально значимые товары… Мы надеемся на понимание и сотрудничество со стороны предприятий, особенно в продовольственном секторе. Убежден, что взаимодействие и взаимоподдержка позволят нам минимизировать потери и достойно пройти этот сложный период", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
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"Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщала ФАС России.

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