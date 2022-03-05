https://ria.ru/20220305/adygeya-1776825465.html

Власти Адыгеи будут жестко контролировать цены на социально значимые товары

Власти Адыгеи будут жестко контролировать цены на социально значимые товары - РИА Новости, 05.03.2022

Власти Адыгеи будут жестко контролировать цены на социально значимые товары

Власти Адыгеи намерены жестко контролировать цены на социально значимые товары и системно проводить ярмарки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:33

2022-03-05T19:33

2022-03-05T19:35

республика адыгея

экономика

владимир путин

россия

пятерочка (сеть магазинов)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 5 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены жестко контролировать цены на социально значимые товары и системно проводить ярмарки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Оперштаб региона обсудил задачи по сдерживанию роста цен на продукты питания.Со ссылкой на Кумпилова в релизе говорится, что региональным торговым сетям и несетевым магазинам рекомендовано ограничить наценку на ряд товаров по примеру крупных сетей, о которых сообщала ФАС России."В городах и районных центрах будем системно проводить ярмарки, где по низким ценам можно приобрести продукты питания местного производства. Администрациям нужно жестко контролировать цены на социально значимые товары… Мы надеемся на понимание и сотрудничество со стороны предприятий, особенно в продовольственном секторе. Убежден, что взаимодействие и взаимоподдержка позволят нам минимизировать потери и достойно пройти этот сложный период", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин принял трудное, но единственно возможное решение для обеспечения национальной безопасности страны."Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" с четверга ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%, сообщала ФАС России.

https://ria.ru/20220301/adygeya-1775741810.html

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

россия

республика адыгея

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, пятерочка (сеть магазинов), федеральная антимонопольная служба (фас россии), республика адыгея