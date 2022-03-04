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Украина заблокировала телефонные звонки в Россию
Украина заблокировала телефонные звонки в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Украина заблокировала телефонные звонки в Россию
Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:24
2022-03-04T00:24
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны.Также мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина
00:24 04.03.2022
 
Украина заблокировала телефонные звонки в Россию

Украина ограничила звонки с номеров местных мобильных операторов в Россию

© REUTERS / Umit BektasМужчина переходит улицу в Киеве, Украина
Мужчина переходит улицу в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Мужчина переходит улицу в Киеве, Украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны.
"Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до абонентов российских операторов. Также подобные ограничения действуют для операторов, которые пользуются фиксированной связью", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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