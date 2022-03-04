https://ria.ru/20220304/zvonki-1776389523.html

Украина заблокировала телефонные звонки в Россию

Украина заблокировала телефонные звонки в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Украина заблокировала телефонные звонки в Россию

Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:24

2022-03-04T00:24

2022-03-04T00:24

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны.Также мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/prestupleniya-1776385527.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина