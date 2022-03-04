Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов
Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов, которые решили сменить место работы, с акционерами - чтобы все выплаты были в срок.
"Я сказал - никаких коллективных решений не будет, каждый должен принять индивидуально, я поддержу любое решение каждого. И помогу, если будет надо. Я провожу переговоры с менеджерами других радиостанций, чтобы помочь с трудоустройством тех журналистов, которые готовы сменить место работы. Гендиректор "Эха" проводит переговоры с акционерами, чтобы все выплаты и выходные пособия были выплачены полностью и в срок", - сказал Венедиктов.
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Также он сообщил, что никаких конкретных планов по развитию "Эха" пока нет.
"Решением Совета директоров невозможно распространять контент по радио и на сайте, но нет запрета на профессию, поэтому законный созданный журналистами контент распространяем в незапрещенных средах", - сказал он.
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