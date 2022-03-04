Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/zhurnalisty-1776457694.html
Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов
Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов - РИА Новости, 04.03.2022
Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов
Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов, которые решили сменить место работы, с... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:03
2022-03-04T12:03
общество
алексей венедиктов (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776250772_0:151:3279:1995_1920x0_80_0_0_4346fa293f513572f955822ed60c9715.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов, которые решили сменить место работы, с акционерами - чтобы все выплаты были в срок."Я сказал - никаких коллективных решений не будет, каждый должен принять индивидуально, я поддержу любое решение каждого. И помогу, если будет надо. Я провожу переговоры с менеджерами других радиостанций, чтобы помочь с трудоустройством тех журналистов, которые готовы сменить место работы. Гендиректор "Эха" проводит переговоры с акционерами, чтобы все выплаты и выходные пособия были выплачены полностью и в срок", - сказал Венедиктов.Также он сообщил, что никаких конкретных планов по развитию "Эха" пока нет."Решением Совета директоров невозможно распространять контент по радио и на сайте, но нет запрета на профессию, поэтому законный созданный журналистами контент распространяем в незапрещенных средах", - сказал он.
https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ekho-1776191230.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776250772_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_da04c322e89c3912d6501cf4d4b37900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей венедиктов (журналист)
12:03 04.03.2022
 
Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов

Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции Эхо Москвы в помещении редакции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов, которые решили сменить место работы, с акционерами - чтобы все выплаты были в срок.
"Я сказал - никаких коллективных решений не будет, каждый должен принять индивидуально, я поддержу любое решение каждого. И помогу, если будет надо. Я провожу переговоры с менеджерами других радиостанций, чтобы помочь с трудоустройством тех журналистов, которые готовы сменить место работы. Гендиректор "Эха" проводит переговоры с акционерами, чтобы все выплаты и выходные пособия были выплачены полностью и в срок", - сказал Венедиктов.
Сотрудники в помещении редакции Эхо Москвы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:58
В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"
Также он сообщил, что никаких конкретных планов по развитию "Эха" пока нет.
"Решением Совета директоров невозможно распространять контент по радио и на сайте, но нет запрета на профессию, поэтому законный созданный журналистами контент распространяем в незапрещенных средах", - сказал он.
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:30В России
"Эхо Москвы" ликвидирует радиоканал и сайт
 
ОбществоАлексей Венедиктов (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала