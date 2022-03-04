https://ria.ru/20220304/zhurnalisty-1776457694.html

Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов

Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов - РИА Новости, 04.03.2022

Руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов

Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов, которые решили сменить место работы, с... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:03

2022-03-04T12:03

2022-03-04T12:03

общество

алексей венедиктов (журналист)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776250772_0:151:3279:1995_1920x0_80_0_0_4346fa293f513572f955822ed60c9715.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что руководство "Эха" обсуждает с радиостанциями трудоустройство журналистов, которые решили сменить место работы, с акционерами - чтобы все выплаты были в срок."Я сказал - никаких коллективных решений не будет, каждый должен принять индивидуально, я поддержу любое решение каждого. И помогу, если будет надо. Я провожу переговоры с менеджерами других радиостанций, чтобы помочь с трудоустройством тех журналистов, которые готовы сменить место работы. Гендиректор "Эха" проводит переговоры с акционерами, чтобы все выплаты и выходные пособия были выплачены полностью и в срок", - сказал Венедиктов.Также он сообщил, что никаких конкретных планов по развитию "Эха" пока нет."Решением Совета директоров невозможно распространять контент по радио и на сайте, но нет запрета на профессию, поэтому законный созданный журналистами контент распространяем в незапрещенных средах", - сказал он.

https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ekho-1776191230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алексей венедиктов (журналист)