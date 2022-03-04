https://ria.ru/20220304/zakon-1776582220.html

Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой

Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой - РИА Новости, 04.03.2022

Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой

Законопроект об изменениях в КоАП в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес в условиях санкционного давления является фактически антикризисным, РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:25

2022-03-04T18:25

2022-03-04T18:25

корпорация мсп

мсп банк

андрей белоусов

госдума рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Законопроект об изменениях в КоАП в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес в условиях санкционного давления является фактически антикризисным, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В пятницу Госдума единогласно приняла в первом чтении разработанный с участием Корпорации МСП правительственный законопроект с поправками в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес."Поправки предусматривают простые, но эффективные шаги, которые помогут реально поддержать наши малые и средние предприятия, облегчат им ведение бизнеса. Эти изменения особенно важны для них в новых непростых экономических условиях", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича, который принял участие в заседании Госдумы.Законопроект включает четыре инициативы, направленные на смягчение нагрузки на предпринимателей. Так, штрафы будут заменяться предупреждениями при первом нарушении, а размер финансовых мер наказания будет заметно снижен.Поправки в КоАП были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 21 февраля рекомендовал поправки к принятию в первом чтении.

https://ria.ru/20220218/biznes-1773565750.html

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Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, андрей белоусов, госдума рф