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Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой
Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой - РИА Новости, 04.03.2022
Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой
Законопроект об изменениях в КоАП в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес в условиях санкционного давления является фактически антикризисным, РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:25
2022-03-04T18:25
корпорация мсп
мсп банк
андрей белоусов
госдума рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Законопроект об изменениях в КоАП в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес в условиях санкционного давления является фактически антикризисным, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В пятницу Госдума единогласно приняла в первом чтении разработанный с участием Корпорации МСП правительственный законопроект с поправками в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес."Поправки предусматривают простые, но эффективные шаги, которые помогут реально поддержать наши малые и средние предприятия, облегчат им ведение бизнеса. Эти изменения особенно важны для них в новых непростых экономических условиях", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича, который принял участие в заседании Госдумы.Законопроект включает четыре инициативы, направленные на смягчение нагрузки на предпринимателей. Так, штрафы будут заменяться предупреждениями при первом нарушении, а размер финансовых мер наказания будет заметно снижен.Поправки в КоАП были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 21 февраля рекомендовал поправки к принятию в первом чтении.
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корпорация мсп, мсп банк, андрей белоусов, госдума рф
18:25 04.03.2022
 

Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Законопроект об изменениях в КоАП в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес в условиях санкционного давления является фактически антикризисным, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В пятницу Госдума единогласно приняла в первом чтении разработанный с участием Корпорации МСП правительственный законопроект с поправками в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес.
"Поправки предусматривают простые, но эффективные шаги, которые помогут реально поддержать наши малые и средние предприятия, облегчат им ведение бизнеса. Эти изменения особенно важны для них в новых непростых экономических условиях", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича, который принял участие в заседании Госдумы.
Логотип корпорации МСП
18 февраля, 14:17
Корпорация МСП создает двусторонние Центры экспортных компетенций
Законопроект включает четыре инициативы, направленные на смягчение нагрузки на предпринимателей. Так, штрафы будут заменяться предупреждениями при первом нарушении, а размер финансовых мер наказания будет заметно снижен.
"В принятых поправках речь идет о предоставлении бизнесу "права на ошибку", когда при первом нарушении штраф заменяется предупреждением. Также предлагается снизить штрафы для малых и микропредприятий до размеров, предусмотренных для ИП. Мы предложили исключить и двойную ответственность, когда одновременно штрафы могут накладываться и на должностное, и на юрлицо, даже если виноват только работник. И четвертая позиция — введение принципа "одна проверка — одна санкция", чтобы штрафы не суммировались в рамках одной проверки", — уточнил Исаевич.
Поправки в КоАП были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 21 февраля рекомендовал поправки к принятию в первом чтении.
Бизнес - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 12:27
КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ
 
Корпорация МСПМСП БанкАндрей БелоусовГосдума РФ
 
 
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