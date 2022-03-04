Исаевич: закон о снижении админнагрузки на МСП является антикризисной мерой
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Законопроект об изменениях в КоАП в целях снижения административной нагрузки на малый бизнес в условиях санкционного давления является фактически антикризисным, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В пятницу Госдума единогласно приняла в первом чтении разработанный с участием Корпорации МСП правительственный законопроект с поправками в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес.
"Поправки предусматривают простые, но эффективные шаги, которые помогут реально поддержать наши малые и средние предприятия, облегчат им ведение бизнеса. Эти изменения особенно важны для них в новых непростых экономических условиях", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича, который принял участие в заседании Госдумы.
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Законопроект включает четыре инициативы, направленные на смягчение нагрузки на предпринимателей. Так, штрафы будут заменяться предупреждениями при первом нарушении, а размер финансовых мер наказания будет заметно снижен.
"В принятых поправках речь идет о предоставлении бизнесу "права на ошибку", когда при первом нарушении штраф заменяется предупреждением. Также предлагается снизить штрафы для малых и микропредприятий до размеров, предусмотренных для ИП. Мы предложили исключить и двойную ответственность, когда одновременно штрафы могут накладываться и на должностное, и на юрлицо, даже если виноват только работник. И четвертая позиция — введение принципа "одна проверка — одна санкция", чтобы штрафы не суммировались в рамках одной проверки", — уточнил Исаевич.
Поправки в КоАП были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 21 февраля рекомендовал поправки к принятию в первом чтении.
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