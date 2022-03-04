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В пригороде Парижа прогремел взрыв
В пригороде Парижа прогремел взрыв - РИА Новости, 04.03.2022
В пригороде Парижа прогремел взрыв
Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье, передает телеканал... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:39
2022-03-04T09:39
2022-03-04T09:54
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ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье, передает телеканал BFM Paris со ссылкой на пожарных.По их данным, взрыв произошел примерно в 5.30 (7.30 мск) в пятницу утром. После взрыва в четырехэтажном жилом доме начался пожар, но огонь подъехавшие на место пожарные сумели оперативно потушить.Как отмечает канал, всего в операции участвуют около 150 пожарных и спасателей. По предварительным данным, три человека серьезно пострадали и шестеро получили незначительные ранения. На части улицы, где находится дом, отключен газ, а из соседних зданий проведена эвакуация.Парижские пожарные в своем Twitter подтвердили, что в Обервилье произошел "взрыв" и призвали местных жителей избегать места происшествия и не препятствовать работе экстренных служб.Причина взрыва неизвестна.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, париж
09:39 04.03.2022 (обновлено: 09:54 04.03.2022)
В пригороде Парижа прогремел взрыв
В жилом доме в пригороде Парижа прогремел взрыв
ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости.
Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье, передает
телеканал BFM Paris со ссылкой на пожарных.
По их данным, взрыв произошел примерно в 5.30 (7.30 мск) в пятницу утром. После взрыва в четырехэтажном жилом доме начался пожар, но огонь подъехавшие на место пожарные сумели оперативно потушить.
Как отмечает канал, всего в операции участвуют около 150 пожарных и спасателей. По предварительным данным, три человека серьезно пострадали и шестеро получили незначительные ранения. На части улицы, где находится дом, отключен газ, а из соседних зданий проведена эвакуация.
Парижские пожарные в своем Twitter подтвердили, что в Обервилье произошел "взрыв" и призвали местных жителей избегать места происшествия и не препятствовать работе экстренных служб.
Причина взрыва неизвестна.