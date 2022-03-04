https://ria.ru/20220304/vzryv-1776422878.html

В пригороде Парижа прогремел взрыв

В пригороде Парижа прогремел взрыв - РИА Новости, 04.03.2022

В пригороде Парижа прогремел взрыв

Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье, передает телеканал... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:39

2022-03-04T09:39

2022-03-04T09:54

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париж

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ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье, передает телеканал BFM Paris со ссылкой на пожарных.По их данным, взрыв произошел примерно в 5.30 (7.30 мск) в пятницу утром. После взрыва в четырехэтажном жилом доме начался пожар, но огонь подъехавшие на место пожарные сумели оперативно потушить.Как отмечает канал, всего в операции участвуют около 150 пожарных и спасателей. По предварительным данным, три человека серьезно пострадали и шестеро получили незначительные ранения. На части улицы, где находится дом, отключен газ, а из соседних зданий проведена эвакуация.Парижские пожарные в своем Twitter подтвердили, что в Обервилье произошел "взрыв" и призвали местных жителей избегать места происшествия и не препятствовать работе экстренных служб.Причина взрыва неизвестна.

https://ria.ru/20220228/parizh-1775573319.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж