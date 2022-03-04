https://ria.ru/20220304/vzaimoponimanie-1776483102.html

В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи

В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.03.2022

В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи, сообщает украинские РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:28

2022-03-04T13:28

2022-03-04T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи, сообщает украинские издание "Страна.ua".Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели."Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или "гуманитарным коридорам" окруженным городам", - приводит издание слова Арестовича.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776467150.html

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф