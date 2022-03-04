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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи
В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.03.2022
В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи, сообщает украинские РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:28
2022-03-04T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи, сообщает украинские издание "Страна.ua".Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели."Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или "гуманитарным коридорам" окруженным городам", - приводит издание слова Арестовича.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776467150.html
https://ria.ru/20220304/obse-1776434959.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
13:28 04.03.2022
 
В Киеве заявили о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи

Советник главы офиса Зеленского заявил о взаимопонимании с Россией по гуманитарной помощи

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи, сообщает украинские издание "Страна.ua".
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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"Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или "гуманитарным коридорам" окруженным городам", - приводит издание слова Арестовича.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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