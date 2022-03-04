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Белый дом прокомментировал высказывание сенатора о Путине

Белый дом прокомментировал высказывание сенатора о Путине - РИА Новости, 04.03.2022

Белый дом прокомментировал высказывание сенатора о Путине

Белый дом прокомментировал высказывания сенатора Линдси Грэма, заявив, что это не позиция правительства США. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:34

2022-03-04T22:34

2022-03-04T22:54

россия

сша

в мире

сенат сша

обострение ситуации в днр и лнр

линдси грэм

адольф гитлер

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Белый дом прокомментировал высказывания сенатора Линдси Грэма, заявив, что это не позиция правительства США.Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня" (с намеком на президента РФ Владимира Путина), "окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Грэма, отметил, что в такие напряженные времена не всем удается сохранять здравие ума, "многие едут рассудком"."Это не позиция правительства США и определенно не те слова, которые вы бы услышали от кого-то, кто работает в этой администрации ", - сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя по просьбе журналистов заявление Грэма.Псаки подчеркнула, что администрация Байдена "нацелена на дипломатическое урегулирование ситуации", и добавила, что "мы не призываем к убийству лидера другой страны, не призываем к смене режима - это не политика США".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/ssha-1776520451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, сша, в мире, сенат сша, линдси грэм, адольф гитлер, дмитрий песков, донецкая народная республика, вооруженные силы рф