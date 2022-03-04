22:34 04.03.2022 (обновлено: 22:54 04.03.2022)
Белый дом прокомментировал высказывание сенатора о Путине
Белый дом: высказывание сенатора Грэма о Путине не является официальной позицией США
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Белый дом прокомментировал высказывания сенатора Линдси Грэма, заявив, что это не позиция правительства США.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который "уберет этого парня" (с намеком на президента РФ Владимира Путина), "окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Грэма, отметил, что в такие напряженные времена не всем удается сохранять здравие ума, "многие едут рассудком".
"Это не позиция правительства США и определенно не те слова, которые вы бы услышали от кого-то, кто работает в этой администрации ", - сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя по просьбе журналистов заявление Грэма.
Псаки подчеркнула, что администрация Байдена "нацелена на дипломатическое урегулирование ситуации", и добавила, что "мы не призываем к убийству лидера другой страны, не призываем к смене режима - это не политика США".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.