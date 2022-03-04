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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/vozvraschenie-1776549763.html
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2022
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР
Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:25
2022-03-04T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
андрей марочко
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ПЕТРОВСКОЕ (ЛНР), 4 мар - РИА Новости. Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Младший сержант мобильного госпиталя украинской армии Татьяна Тимченко стала первой украинской военнослужащей, добровольно сложившей оружие и отпущенной ЛНР. Тимченко родом из села Петровское (ЛНР), которое до конца февраля было под контролем Киева. Сейчас село перешло под контроль ЛНР. Тимченко смогла вернуться домой, где ее со слезами на глазах встретила мать.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/dnr-1775497142.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР
Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. Это девушка – младший сержант мобильного госпиталя украинской армии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
в мире, андрей марочко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:25 04.03.2022
 
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР

Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР

Читать ria.ru в
ПЕТРОВСКОЕ (ЛНР), 4 мар - РИА Новости. Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Младший сержант мобильного госпиталя украинской армии Татьяна Тимченко стала первой украинской военнослужащей, добровольно сложившей оружие и отпущенной ЛНР. Тимченко родом из села Петровское (ЛНР), которое до конца февраля было под контролем Киева. Сейчас село перешло под контроль ЛНР. Тимченко смогла вернуться домой, где ее со слезами на глазах встретила мать.
Сожженная техника украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 15:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
"Глава ЛНР слова на ветер не бросает. Он пообещал, что те люди, которые не выполняли преступные приказы, сложили оружие и перешли на территорию ЛНР, будут отпущены домой, к семьям. Сегодня это состоялось - первый человек, который был отпущен домой. Она не была замечена в противоправных действиях", - пояснил журналистам подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАндрей МарочкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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