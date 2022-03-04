https://ria.ru/20220304/vozvraschenie-1776549763.html
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2022
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР
Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:25
2022-03-04T16:25
2022-03-04T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
андрей марочко
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
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ПЕТРОВСКОЕ (ЛНР), 4 мар - РИА Новости. Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Младший сержант мобильного госпиталя украинской армии Татьяна Тимченко стала первой украинской военнослужащей, добровольно сложившей оружие и отпущенной ЛНР. Тимченко родом из села Петровское (ЛНР), которое до конца февраля было под контролем Киева. Сейчас село перешло под контроль ЛНР. Тимченко смогла вернуться домой, где ее со слезами на глазах встретила мать.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/dnr-1775497142.html
https://ria.ru/20220304/donbass-1776454882.html
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Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР
Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. Это девушка – младший сержант мобильного госпиталя украинской армии.
2022-03-04T16:25
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PT0M56S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, андрей марочко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Первая украинская военнослужащая, сдавшая оружие, вернулась домой в ЛНР
Первый украинский военный, добровольно сложивший оружие, вернулся домой в ЛНР