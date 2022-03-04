23:41 04.03.2022 (обновлено: 23:46 04.03.2022)
Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
"Сегодня можно говорить о том, что во всем регионе уже решена острая фаза проблемы (с водоснабжением - ред.), однако работу по уже начатым мероприятиям нужно заканчивать", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Вице-премьер отметил необходимость продолжать работать над снижением потерь в сетях и поручил представить обновленный вариант плана по обеспечению водой, проанализировав текущие потребности и уже достигнутые результаты по ее добыче.
На совещании Хуснуллин также дал поручение проанализировать наличие импортных составляющих строительство объектов, которое запланировано по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В случае необходимости нужно оперативно менять проектные решения, подчеркнул он.
Кроме того, вице-премьер поручил разработать систему для ускорения темпов привлечения инвестиций на полуостров. Хуснуллин также заявил о необходимости в ускоренном режиме завершить восьмой этап трассы "Таврида" и ее съезды. Он поручил "Главгосэкспертизе" совместно с Минстроем проанализировать все проектные решения, которые применяются на объектах.
4 марта, 08:52Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой