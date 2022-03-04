https://ria.ru/20220304/vodosnabzhenie-1776624511.html

Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин

Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 04.03.2022

Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин

Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T23:41

2022-03-04T23:41

2022-03-04T23:46

севастополь

главгосэкспертиза

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

республика крым

марат хуснуллин

общество

россия

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя."Сегодня можно говорить о том, что во всем регионе уже решена острая фаза проблемы (с водоснабжением - ред.), однако работу по уже начатым мероприятиям нужно заканчивать", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.Вице-премьер отметил необходимость продолжать работать над снижением потерь в сетях и поручил представить обновленный вариант плана по обеспечению водой, проанализировав текущие потребности и уже достигнутые результаты по ее добыче.На совещании Хуснуллин также дал поручение проанализировать наличие импортных составляющих строительство объектов, которое запланировано по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В случае необходимости нужно оперативно менять проектные решения, подчеркнул он.Кроме того, вице-премьер поручил разработать систему для ускорения темпов привлечения инвестиций на полуостров. Хуснуллин также заявил о необходимости в ускоренном режиме завершить восьмой этап трассы "Таврида" и ее съезды. Он поручил "Главгосэкспертизе" совместно с Минстроем проанализировать все проектные решения, которые применяются на объектах.

https://ria.ru/20220304/voda-1776416704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

севастополь, главгосэкспертиза, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), республика крым, марат хуснуллин, общество, россия