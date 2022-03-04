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Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин
Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 04.03.2022
Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин
Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:41
2022-03-04T23:46
севастополь
главгосэкспертиза
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
республика крым
марат хуснуллин
общество
россия
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя."Сегодня можно говорить о том, что во всем регионе уже решена острая фаза проблемы (с водоснабжением - ред.), однако работу по уже начатым мероприятиям нужно заканчивать", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.Вице-премьер отметил необходимость продолжать работать над снижением потерь в сетях и поручил представить обновленный вариант плана по обеспечению водой, проанализировав текущие потребности и уже достигнутые результаты по ее добыче.На совещании Хуснуллин также дал поручение проанализировать наличие импортных составляющих строительство объектов, которое запланировано по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В случае необходимости нужно оперативно менять проектные решения, подчеркнул он.Кроме того, вице-премьер поручил разработать систему для ускорения темпов привлечения инвестиций на полуостров. Хуснуллин также заявил о необходимости в ускоренном режиме завершить восьмой этап трассы "Таврида" и ее съезды. Он поручил "Главгосэкспертизе" совместно с Минстроем проанализировать все проектные решения, которые применяются на объектах.
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севастополь
республика крым
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севастополь, главгосэкспертиза, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), республика крым, марат хуснуллин, общество, россия
23:41 04.03.2022 (обновлено: 23:46 04.03.2022)
 
Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Острая фаза проблемы с водоснабжением в Крыму решена, заявил вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
"Сегодня можно говорить о том, что во всем регионе уже решена острая фаза проблемы (с водоснабжением - ред.), однако работу по уже начатым мероприятиям нужно заканчивать", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Вице-премьер отметил необходимость продолжать работать над снижением потерь в сетях и поручил представить обновленный вариант плана по обеспечению водой, проанализировав текущие потребности и уже достигнутые результаты по ее добыче.
На совещании Хуснуллин также дал поручение проанализировать наличие импортных составляющих строительство объектов, которое запланировано по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В случае необходимости нужно оперативно менять проектные решения, подчеркнул он.
Кроме того, вице-премьер поручил разработать систему для ускорения темпов привлечения инвестиций на полуостров. Хуснуллин также заявил о необходимости в ускоренном режиме завершить восьмой этап трассы "Таврида" и ее съезды. Он поручил "Главгосэкспертизе" совместно с Минстроем проанализировать все проектные решения, которые применяются на объектах.
Северо-крымский канал наполняется водой после подрыва дамбы - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:52
Северо-Крымский канал продолжает наполняться водой
 
СевастопольГлавгосэкспертизаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Республика КрымМарат ХуснуллинОбществоРоссия
 
 
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