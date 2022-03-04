https://ria.ru/20220304/vodoprovod-1776573782.html

Как провести воду в дом: советы экспертов

Водопровод в частном доме: монтаж системы водоснабжения и схема подключения

Как провести воду в дом: советы экспертов

Водопровод в частном доме: как разработать схему подключения воды, что такое комбинированная разводка, как своими руками произвести монтаж системы водоснабжения РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:35

2022-03-04T18:35

2022-03-04T18:35

россия

москва

общество

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776443688_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_888617b57ff6cdbd22d69fee959fefc7.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Водопровод в частном доме: как разработать схему подключения воды, что такое комбинированная разводка, как своими руками произвести монтаж системы водоснабжения в двухэтажном доме и нужно ли разрешение, чтобы выкопать колодец – в материале РИА НовостиВодопровод в домеЕсли грамотно разработать систему водоснабжения, правильно подобрать оборудование и выполнить качественный монтаж всех составляющих, это позволит эксплуатировать водопровод в частном доме в течение длительного времени и без проблем. Но чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо разобраться в основных видах водоснабжения и следовать рекомендациям экспертов.Виды водоснабжения“Планируя обустройство системы водоснабжения в частном доме и рассматривая вопрос её состава и конфигурации, необходимо прежде всего отталкиваться от имеющегося источника водоснабжения: централизованное, автономное.Если речь идёт о колодце или скважине, то обязательной составляющей такой системы является насосное оборудование. Для подачи воды из неглубоких колодцев и поверхностных источников часто используют самовсасывающие насосы и установки с внешним или встроенным мембранным баком и блоком автоматики. Они включаются автоматически (когда кто-то открыл кран) и поддерживают давление (вода из крана течет сразу)”, - комментирует Михаил Терентьев, руководитель отдела маркетинга департамента бытового оборудования “Грундфос”.Самовсасывающие насосные установки способны поднимать воду с относительно небольшой глубины и подавать её в дом. Самые мощные – на высоту третьего-четвёртого этажа, обеспечивая при этом одновременную работу нескольких точек водоразбора.“Оптимальный выбор для комфортного водоснабжения – автоматическая насосная установка с частотным преобразователем. Она поддерживает в системе постоянный напор: если открыть одновременно несколько кранов, то в каждом будет одинаковый напор воды. Однако производительность и возможности таких установок ограничены. Если колодец глубокий или потребность в воде высока (большой дом, подсобное хозяйство и т. д.) – обычно используется погружная насосная установка, которая работает под водой и подаёт её со дна колодца. Для подачи воды из артезианских скважин (глубиной до 150 метров) применяют специальные скважинные насосы. Они предназначены для работы на большой глубине, заключены в герметичный корпус с защитой двигателя от воды и не требуют технического обслуживания (в частности, их не нужно доставать на зиму).Такой насос имеет вытянутую цилиндрическую форму, которая позволяет опускать его прямо в трубу. Как и другие типы насосов, скважинные могут выпускаться с блоком автоматики и частотным преобразователем. Это оптимальный выбор для дома с постоянным проживанием. При централизованном водоснабжении использование насосов также возможно. Если напор воды в магистральном трубопроводе недостаточен или нестабилен, на подаче устанавливают автоматическую самовсасывающую насосную станцию с частотным преобразователем, которая повышает напор и поддерживает его на постоянном уровне.Существующие стандарты и нормативы имеют высокие требования к качеству воды. К насосам, которые стоят еще до этапа очистки, требования еще выше. В частности, они должны справляться с жёсткой водой. В особенности это относится к скважинным насосам, которые находятся на большой глубине. Их замена и ремонт – это очень сложное мероприятие, способное оставить жильцов дома без воды на длительное время. Поэтому необходимо выбирать устройства с качественной системой защиты, она позволяет сэкономить средства и сберечь нервы”, - пояснил эксперт.Проектирование водопроводаОбустройство внутреннего водоснабжения дома начинается с составления проекта. На этом этапе нужно определиться, какой вид водоснабжения выбрать периодичность его использования и необходимое оборудование.Схема подключения водыПервый этап составления проекта подразумевает разработку схемы. Необходимо учитывать, какой источник воды будет использован, и отметить в ней количество и расположение точек горячего и холодного водоснабжения. Сложность схемы напрямую зависит от числа мокрых зон в доме. Параллельно с ней можно начать рисовать схему водоотведения.Эксперты рекомендуют заниматься проектированием водопровода до строительства дома, если есть такая возможность. В таком случае можно будет скрыть трубы в полу и стенах и при этом сэкономить деньги.Также схема подключения воды позволит рассчитать необходимое количество материалов, труб, упростит подбор бойлера для горячей воды.Если есть возможность выделить в доме небольшое помещение под котельную – это будет большим плюсом. В нем можно разместить необходимую технику и оборудование, включая котел системы отопления и гидроаккумулятор. В двухэтажных домах в качестве техпомещения чаще всего выбирают пространство под лестницей.Котельная необходима в следующих случаях:Факторы, которые нужно учестьВажную роль при составлении схемы водопровода играют способы фильтрации и очистки воды, которые в дальнейшем будут использованы. В качестве методов очистки подойдет монтаж фильтрующего слоя на дне скважины или установка фильтровальных систем.Еще один важный фактор, на который нужно обратить внимание перед монтажом водопровода, - как будет выполнена подача горячей воды к мокрым зонам. Также необходимо учесть глубину залегания труб системы водопровода.Наименее затратным способом обеспечения автономного водоснабжения считается подача воды из колодца. Главные преимущества такого варианта – невысокая стоимость копки колодца и длительный срок службы.Способы разводки трубВ процессе разработки схемы водоснабжения в частном доме нужно определиться со способом разводки труб.Существует три основных способа:По способу прокладки выделяют открытую и скрытую.ТройниковаяТройниковая разводка актуальна для домов, где нет большого количества сантехники, а также нет возможности спрятать трубы в полу или в стенах.В этом случае по дому пускаются две трубы (одна для холодной, другая – для горячей воды). На них устанавливаются тройники,, через которые трубы подводятся к каждой мокрой зоне.Основные преимущества тройниковой разводки:Недостатки:Часто монтаж тройниковой разводки проводят в небольших домах или на дачах.КоллекторнаяКоллекторная разводка актуальна, если в доме несколько ванных или душевых комнат, есть кухня, посудомоечная и стиральная машины. Такой вид разводки предполагает наличие двух коллекторов – для горячей и холодной воды. Из каждого идет отдельная труба к мокрой зоне.Основные преимущества коллекторной разводки:Минусы:Коллекторная разводка подходит для больших частных домов и коттеджей.КомбинированнаяТройниковую и коллекторную разводку водопровода можно комбинировать: сделать монтаж некоторых коротких участков последовательно, а другие собрать в коллектор. Ее также называют смешанной. Такой способ помогает сэкономить бюджет даже в домах, где много мокрых зон. Это выгодно, если дом двухэтажный.При монтаже комбинированной разводки нет необходимости пускать отдельные трубы на унитаз, стиральную или посудомоечную машину.Скрытая и открытаяМонтаж скрытой разводки обычно делают в полах и стенах. Также трубы можно скрыть за гипсокартонным коробом. Из-за большого их количества чаще всего коллекторную разводку скрывают, а тройниковую, наоборот, оставляют открытой.В случаях с комбинированной разводкой часть труб можно скрыть, а часть оставить на виду.Выбор труб для водопроводаЧтобы выбрать трубу, надо обратить внимание на следующие факторы:Также при выборе труб нужно учитывать размер и материал, из которого они изготовлены.По размеруГлавная характеристика при выборе размера трубы – это ее диаметр. Можно выбрать его согласно пропускной способности или воспользоваться трубами стандартных размеров для частного дома. Основные из них:Также при выборе диаметра трубы нужно учитывать диаметр подключения приборов и чувствительность к давлению в системе. Например, к проточным водонагревателям лучше подводить трубы 20 мм.По материалуВ качестве материала для водопроводных труб используют:Медные трубы прослужат долгие годы и способны даже пережить фундамент. Но если бюджет не позволяет приобрести трубы из такого материала, то полипропилен и металлопластик будут подходящим альтернативным вариантом. Но необходимо учитывать, что для горячего водоснабжения используют только армированный полипропилен.Монтаж водопроводаСистема водоснабжения состоит из соединенных между собой разных приборов сантехники, труб, запорной арматуры, которые обеспечивают не только подключение, но и подачу воды. Для того чтобы такая система работала исправно, необходимо следовать инструкции при монтаже.В доме из газоблоков и пеноблоковВ домах из газоблоков и пеноблоков предпочтительна скрытая разводка в стяжке. Водорозетки при этом прячут в стенах. Для этого необходимо проштробить стену штроборезом. Трубы устанавливают в штробу и замазывают затиркой.Трубы в таких домах прокладываются в гофре или в утеплении (но если они из сшитого полиэтилена, то такая процедура не является обязательной).В деревянном домеВ деревянных домах чаще всего делают монтаж водопровода из полипропиленовых или медных труб с последовательным подключением. Но в современных каркасных домах можно сделать скрытую разводку. Делается она в полах, при этом водорозетки можно спрятать за мебель.На втором этажеЭксперты рекомендуют для двухэтажных домов устанавливать коллекторы и делать комбинированную разводку. Монтаж труб на втором этаже необходимо делать по потолку первого этажа в гофре или утеплителе. Мокрые точки лучше всего располагать друг над другом. При ином раскладе провести воду будет сложнее и дороже.Если бак расположен на цокольном или первом этажах, а на верхнем не хватает давления, необходимо подключить и отрегулировать реле давления по инструкции.Очистка водыПри строительстве объектов недвижимости и подключении водопровода нужно учесть, что вода должна соответствовать нормам СанПиН, которые были обновлены в 2021 году. В России это единственные требования к водопроводной воде, на сегодня других нет."В частных и загородных домах вода обычно поступает из колодца или скважины. Ее необходимо сначала довести до норм СанПиН с помощью системы водоподготовки, которая обычно располагается в бойлерной. Система фильтрации, как правило, состоит из пяти ступеней: механический сетчатый фильтр на 100-200 микрон, который убирает взвешенные частицы (песок, мел и пр.), которые попали в воду из почвы; угольный или осветлительно-сорбционный фильтр, который проводит дехлорирование воды и убирает лишние железо и органику (масла, жиры и пр.); умягчающий фильтр, убирающий избыточные соли кальция и магния, оставляя их на уровне 2-2,5 градусов жесткости. Этот показатель жесткости питьевой считается оптимальным во всем мире; полировочный (картриджный) фильтр 10-20 микрон, очищающий воду с невысокой степенью загрязнения. Например, такие картриджи используют при розливе бутилированной воды; ультрафиолетовое обеззараживание воды. На этой стадии фильтрации убираются вторичные загрязнения, болезнетворные вирусы и бактерии”, - рассказал эксперт Марс Петров, директор департамента инжиниринга компания BWT.Три первых стадии — основные, четвертая и пятая — опциональные. В зависимости от своих желаний и возможностей люди выбирают три, четыре или пять ступеней. Чаще всего устанавливаются все пять, чтобы привести качество воды в соответствие с более высокими требованиями.Особенности горячего водоснабжения"Горячее водоснабжение предполагает наличие в доме котла или бойлера. Системы ГВС (горячего водоснабжения) могут существенно отличаться по сложности и по составу: всё зависит от потребностей, в соответствии с которыми и подбирают оборудование, в том числе насосы.В частности, для комфортного пользования горячей водой потребуется циркуляционный насос. Иногда – общий для систем отопления и ГВС (в небольших домах с двухконтурным котлом), иногда – отдельный. В последнее время в индивидуальных домах всё чаще используют системы с рециркуляцией, где при открытии крана вода из него сразу идет горячая и не нужно ждать, пока она нагреется. В этом случае в контуре ГВС устанавливают небольшой автоматический циркуляционный насос, который запускает циркуляцию по расписанию или при снижении температуры воды", - добавляет Михаил Терентьев.Ошибки при проектировании и монтаже“Выбирая насос, нужно правильно рассчитать возможную потребность в воде. Например, кухонная мойка потребляет примерно 4 л/м холодной и 6 л/м горячей воды, смеситель в ванной – 9 л/м холодной и 13 л/м горячей, унитаз – 4 л/м холодной, а на полив грядок лучше давать двукратный запас. Исходите из того, что в какой-то момент все точки водоразбора будут работать одновременно. Многие надеются, что на участке с колодцем можно обойтись без погружного насоса и использовать только поверхностную насосную станцию. Но если расстояние до дома большое или зеркало воды в колодце расположено слишком глубоко, то насосной станцией не обойтись: чем дальше колодец от дома, тем меньше высота подъёма воды. Поэтому часто нужен не поверхностный насос, а погружной. Неправильная или слишком сложная конфигурация разводки трубопроводов ведёт к значительным потерям давления в системе и требует использования более мощного насоса. Иногда разводка выполнена настолько неверно, что открытие одного крана оставляет без воды другой. Поэтому плохой проект оборачивается для потребителя потерей денег”, - дал рекомендации Михаил Терентьев.Законодательная база по водоснабжениюОсновным нормативным актом, касающимся водопроводно-канализационного хозяйства, является федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".При подключении к централизованному водопроводу придется потратить некоторое время для подготовки документов. Только после этого можно получить техусловия на присоединение у сертифицированной организацией, предоставляющей услугу (для жителей Москвы подать заявку на техусловия можно на сайте mos.ru). Без документов нельзя врезаться в трубу. За самопроизвольное присоединение к сетям гражданин может быть привлечен к различным видам ответственности и штрафам. Поэтому все вопросы подключения нужно решать только через контролирующие конкретный водоканал организации.Иная ситуация в случаях с автономным водопроводом (колодец и скважина). Такой водозабор можно организовать у себя на участке самостоятельно и для этого не нужны разрешения. Для того чтобы начать копать колодец нет необходимости вызывать специалистов.Но есть единственное ограничение по скважине. Глубокая артезианская скважина требует согласования с контролирующими органами.

https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html

https://realty.ria.ru/20171221/1511428614.html

https://ria.ru/20211008/laminat-1753703254.html

https://realty.ria.ru/20210525/dacha-1733838971.html

https://ria.ru/20211204/remont-1762146843.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, общество, водоснабжение