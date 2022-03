https://ria.ru/20220304/village-1776450932.html

The Village закрыл офис в России

The Village закрыл офис в России

The Village закрыл офис в России

Российский офис "The Village" закрывается и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский офис "The Village" закрывается и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своем официальном Telegram-канале."Российский офис "The Village" закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", - говорится в сообщении.Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "The Village" за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на Украине.

2022

