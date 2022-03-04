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The Village закрыл офис в России
The Village закрыл офис в России - РИА Новости, 04.03.2022
The Village закрыл офис в России
Российский офис "The Village" закрывается и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:42
2022-03-04T12:05
россия
в мире
украина
польша
варшава
общество
журналистика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский офис "The Village" закрывается и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своем официальном Telegram-канале."Российский офис "The Village" закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", - говорится в сообщении.Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "The Village" за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на Украине.
https://ria.ru/20220304/znak-1776446254.html
россия
украина
польша
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россия, в мире, украина, польша, варшава, общество, журналистика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
11:42 04.03.2022 (обновлено: 12:05 04.03.2022)
 
The Village закрыл офис в России

Российский офис The Village закрывается и продолжит работать из Варшавы

Telegram-канал издания The Village на экране ноутбука
Telegram-канал издания The Village на экране ноутбука
Telegram-канал издания The Village на экране ноутбука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский офис "The Village" закрывается и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своем официальном Telegram-канале.
"Российский офис "The Village" закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "The Village" за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на Украине.
Telegram-канал интернет-издания Znak.com - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:26
Издание Znak.com приостановило работу
 
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