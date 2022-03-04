https://ria.ru/20220304/village-1776450932.html
The Village закрыл офис в России
The Village закрыл офис в России - РИА Новости, 04.03.2022
The Village закрыл офис в России
Российский офис "The Village" закрывается и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:42
2022-03-04T11:42
2022-03-04T12:05
россия
в мире
украина
польша
варшава
общество
журналистика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский офис "The Village" закрывается и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своем официальном Telegram-канале."Российский офис "The Village" закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", - говорится в сообщении.Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "The Village" за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции по демилитаризации на Украине.
https://ria.ru/20220304/znak-1776446254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, польша, варшава, общество, журналистика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
11:42 04.03.2022 (обновлено: 12:05 04.03.2022)
The Village закрыл офис в России
Российский офис The Village закрывается и продолжит работать из Варшавы