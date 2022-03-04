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Новогодние световые украшения начали демонтировать в Москве
Новогодние световые украшения начали демонтировать в Москве - РИА Новости, 04.03.2022
Новогодние световые украшения начали демонтировать в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:37
2022-03-04T11:37
2022-03-04T11:38
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что после демонтажа украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников."Специалисты проверят их на предмет повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно. Для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - отметил заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом году в новогодние праздники Москву украшали более 4 тысяч различных световых конструкций.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что после демонтажа украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.
"Специалисты проверят их на предмет повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно. Для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом году в новогодние праздники Москву украшали более 4 тысяч различных световых конструкций.