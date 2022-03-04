https://ria.ru/20220304/ukrasheniya-1776449355.html

Новогодние световые украшения начали демонтировать в Москве

Новогодние световые украшения начали демонтировать в Москве - РИА Новости, 04.03.2022

Новогодние световые украшения начали демонтировать в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:37

2022-03-04T11:37

2022-03-04T11:38

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что после демонтажа украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников."Специалисты проверят их на предмет повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно. Для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - отметил заммэра.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом году в новогодние праздники Москву украшали более 4 тысяч различных световых конструкций.

https://realty.ria.ru/20220303/arbat-1776288871.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы