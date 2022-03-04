https://ria.ru/20220304/ukraina-1776581012.html
НАТО перебрасывает иностранных боевиков на Украину, заявили в СВР
НАТО перебрасывает иностранных боевиков на Украину, заявили в СВР - РИА Новости, 04.03.2022
НАТО перебрасывает иностранных боевиков на Украину, заявили в СВР
США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в Африке новые подразделения террористов, их планируется отправить на Украину, заявила Служба внешней разведки... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:17
2022-03-04T18:17
2022-03-04T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в Африке новые подразделения террористов, их планируется отправить на Украину, заявила Служба внешней разведки России."ЦРУ и Командование специальных операций ВС США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в странах Африки новые "игиловские* эшелоны" (организация запрещена в России как террористическая). Их переправку для участия в диверсионно-террористической деятельности на Украине планируется осуществить через территорию Польши", - сказали в службе.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.* Запрещенная в России террористическая организацияРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
18:17 04.03.2022 (обновлено: 18:39 04.03.2022)
НАТО перебрасывает иностранных боевиков на Украину, заявили в СВР
СВР: спецслужбы НАТО перебрасывают иностранных боевиков на Украину