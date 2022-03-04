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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776568128.html
Российские военные помогают мирным жителям на Украине
Российские военные помогают мирным жителям на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Российские военные помогают мирным жителям на Украине
российские военные оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов на Украине, сообщил в пятницу журналистам официальный... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:35
2022-03-04T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. российские военные оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов на Украине, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что Россия и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
17:35 04.03.2022 (обновлено: 17:45 04.03.2022)
 
Российские военные помогают мирным жителям на Украине

Российские военные помогают жителям освобожденных населенных пунктов на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий и жительница города Счастье в Луганской области
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. российские военные оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов на Украине, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что Россия и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Фура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР на Площади Ленина в Тамбове - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР рассказали о гуманитарной помощи жителям освобожденных сел
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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