https://ria.ru/20220304/ukraina-1776568128.html

Российские военные помогают мирным жителям на Украине

Российские военные помогают мирным жителям на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Российские военные помогают мирным жителям на Украине

российские военные оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов на Украине, сообщил в пятницу журналистам официальный... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:35

2022-03-04T17:35

2022-03-04T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. российские военные оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов на Украине, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что Россия и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/pomosch-1776522649.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина