https://ria.ru/20220304/ukraina-1776568128.html
Российские военные помогают мирным жителям на Украине
Российские военные помогают мирным жителям на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Российские военные помогают мирным жителям на Украине
российские военные оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов на Украине, сообщил в пятницу журналистам официальный... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:35
2022-03-04T17:35
2022-03-04T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776177482_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_e07b03e1327e95d7ea098c9ce2d2bdc7.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. российские военные оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов на Украине, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов", - сказал Конашенков.Он подчеркнул, что Россия и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/pomosch-1776522649.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776177482_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_22cd40b6a1f9629d7d2e4f56e6ccb09b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
17:35 04.03.2022 (обновлено: 17:45 04.03.2022)
Российские военные помогают мирным жителям на Украине
Российские военные помогают жителям освобожденных населенных пунктов на Украине