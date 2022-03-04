https://ria.ru/20220304/ukraina-1776519584.html

Розданное властями оружие работает против самой Украины, заявило Минобороны

Розданное властями оружие работает против самой Украины, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Розданное властями оружие работает против самой Украины, заявило Минобороны

Оружие, которое власти Украины раздали гражданским, работает во вред этой стране, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:57

2022-03-04T14:57

2022-03-04T14:57

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оружие, которое власти Украины раздали гражданским, работает во вред этой стране, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."При этом единственное, что киевский режим сумел сделать в этой обстановке более или менее организованно, - так это то, что бесконтрольно раздать всем перечисленным радикальным группам стрелковое оружие и боеприпасы, при этом без каких-либо ограничений. И результат киевские власти получили. Это оружие теперь работает против собственного народа для создания оборонительных рубежей из "живых щитов", а также грабежей и насилия над мирным населением и иностранными гражданами", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сша, россия, украина