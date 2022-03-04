https://ria.ru/20220304/ukraina-1776467150.html
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание глав МИД альянса в Брюсселе, призвал Россию "остановить войну" и возобновить дипломатические усилия. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:30
2022-03-04T12:30
2022-03-04T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
владимир путин
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание глав МИД альянса в Брюсселе, призвал Россию "остановить войну" и возобновить дипломатические усилия."Мы поддерживаем народ Украины, его демократически избранное руководство. Призываем президента (России Владимира – ред.) Путина прекратить войну, вывести из Украины все войска и начать дипломатические усилия в духе доброй воли", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине
Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине