Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776467150.html
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание глав МИД альянса в Брюсселе, призвал Россию "остановить войну" и возобновить дипломатические усилия. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:30
2022-03-04T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание глав МИД альянса в Брюсселе, призвал Россию "остановить войну" и возобновить дипломатические усилия."Мы поддерживаем народ Украины, его демократически избранное руководство. Призываем президента (России Владимира – ред.) Путина прекратить войну, вывести из Украины все войска и начать дипломатические усилия в духе доброй воли", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b0d859a14301bd876f5a74ae1efa856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
12:30 04.03.2022
 
Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию к дипломатическим усилиям по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание глав МИД альянса в Брюсселе, призвал Россию "остановить войну" и возобновить дипломатические усилия.
"Мы поддерживаем народ Украины, его демократически избранное руководство. Призываем президента (России Владимира – ред.) Путина прекратить войну, вывести из Украины все войска и начать дипломатические усилия в духе доброй воли", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Время расплаты за Одессу и донецкую Аллею Ангелов пришло
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала