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Российским производителям рекомендовали заморозить экспорт удобрений
Российским производителям рекомендовали заморозить экспорт удобрений - РИА Новости, 04.03.2022
Российским производителям рекомендовали заморозить экспорт удобрений
Минпромторг РФ был вынужден рекомендовать российским производителям временно остановить отгрузку удобрений на экспорт до нормализации ситуации на рынке, заявила РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:23
2022-03-04T17:33
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ был вынужден рекомендовать российским производителям временно остановить отгрузку удобрений на экспорт до нормализации ситуации на рынке, заявила пресс-служба министерства"Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
17:23 04.03.2022 (обновлено: 17:33 04.03.2022)
 
Российским производителям рекомендовали заморозить экспорт удобрений

Российским производителям рекомендовали заморозить отгрузку удобрений на экспорт

© Фото : пресс-служба Томского политехнического университетаУдобрение
Удобрение - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
Удобрение. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ был вынужден рекомендовать российским производителям временно остановить отгрузку удобрений на экспорт до нормализации ситуации на рынке, заявила пресс-служба министерства
"Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме", - говорится в сообщении.
Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:59
Финский Fazer приостанавливает экспорт в Россию
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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