https://ria.ru/20220304/udobrenie-1776564472.html

Российским производителям рекомендовали заморозить экспорт удобрений

Российским производителям рекомендовали заморозить экспорт удобрений - РИА Новости, 04.03.2022

Российским производителям рекомендовали заморозить экспорт удобрений

Минпромторг РФ был вынужден рекомендовать российским производителям временно остановить отгрузку удобрений на экспорт до нормализации ситуации на рынке, заявила РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:23

2022-03-04T17:23

2022-03-04T17:33

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ был вынужден рекомендовать российским производителям временно остановить отгрузку удобрений на экспорт до нормализации ситуации на рынке, заявила пресс-служба министерства"Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220304/fazer-1776541420.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)