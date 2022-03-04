17:14 04.03.2022 (обновлено: 17:38 04.03.2022)
Турция не закроет воздушное пространство для России, заявил Чавушоглу
Глава МИД Чавушоглу: Турция не будет закрывать воздушное пространство для России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения", - приводит слова министра агентство Anadolu. Глава турецкой дипломатии также добавил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.