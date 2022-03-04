https://ria.ru/20220304/turtsiya-1776562535.html

Турция не закроет воздушное пространство для России, заявил Чавушоглу

Турция не закроет воздушное пространство для России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 04.03.2022

Турция не закроет воздушное пространство для России, заявил Чавушоглу

Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:14

2022-03-04T17:14

2022-03-04T17:38

санкции в отношении россии

в мире

россия

турция

мид турции

мевлют чавушоглу

новости - туризм

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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения", - приводит слова министра агентство Anadolu. Глава турецкой дипломатии также добавил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775691257.html

https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, турция, мид турции, мевлют чавушоглу, новости - туризм