https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

Закрыли небо, взвинтили цены: российские туристы не могут вернуться домой

Закрыли небо, взвинтили цены: российские туристы не могут вернуться домой - РИА Новости, 04.03.2022

Закрыли небо, взвинтили цены: российские туристы не могут вернуться домой

Россия начала забирать туристов, застрявших за границей из-за закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и Канадой. На ближайшие дни запланировали вывозные РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:00

2022-03-04T08:00

2022-03-04T14:16

туристы

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мадейра

евросоюз

общество

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775606320_0:140:3075:1870_1920x0_80_0_0_209efcec915bbe86db506885b4c210d9.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Россия начала забирать туристов, застрявших за границей из-за закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и Канадой. На ближайшие дни запланировали вывозные рейсы из Болгарии, Доминиканы, Мексики, с Кипра. Но в других странах тысячи россиян не представляют, когда вернутся: у одних закончились деньги, у других не работают банковские карты."Гостиницу оплачиваем на последние"Чтобы попасть из Венгрии домой, Михаилу Жвикову с женой придется потратить больше суток и около 70 тысяч рублей. Столько теперь стоит перелет через Казахстан в Челябинск. В Будапеште семья с 21 февраля, о "европейских каникулах" мечтали давно. Возвращаться из отпуска по турпутевке должны были ровно через неделю. Но рейс сперва перенесли, потом отменили.Пытаясь хоть как-то сэкономить на проживании, супруги переезжают из отеля в отель. "В консульстве помощи с размещением нам не предложили. Гостиницу оплачиваем на последние", — признается челябинец.В Европе они остались фактически без денег. Михаил — разработчик компьютерных игр, сотрудничает с иностранными партнерами. Но из-за отключения от системы SWIFT оплата за уже сданные проекты просто не доходит. Помогают друзья. При этом в туристической группе, по его словам, есть и те, у кого деньги давно закончились.С учетом текущего курса этого хватит на пару дней. Даже в относительно дешевом по европейским меркам Будапеште ежедневно на переезды и еду уходит по пять тысяч рублей. Столько же стоит двухместный номер в гостинице.В консульстве тоже не обнадежили — посоветовали искать варианты возвращения самостоятельно. Сказали, что вывозные рейсы будут, но о датах пока информации нет."Больше здесь оставаться не можем"Сейчас из Будапешта можно вылететь, к примеру, через Казахстан. Два билета — примерно 400 долларов. В такую же сумму обойдется полет из Нур-Султана в Екатеринбург."Проблема еще и в том, что эти билеты продают только в международной австро-венгерской авиакомпании. И российские банковские карты там не принимают", — Михаил объясняет, что оплатить проездной документ ему помогли коллеги с Кипра. Как выйдут из положения другие туристы, он не представляет.Один вывозной рейс из Будапешта уже состоялся — 27 февраля самолет "Уральских авиалиний" забрал несколько сотен отдыхающих. Сейчас посольство составляет списки оставшихся в стране россиян. Власти Венгрии прорабатывают вопрос продления шенгенских виз для тех, у кого срок пребывания истекает.Впрочем, не у всех есть возможность ждать. Жительница Санкт-Петербурга Анна Ашихмина с мужем хотели слетать в Венгрию в короткий отпуск — всего на три дня. Детей оставили с бабушкой и дедушкой."Мы ждали больше двух дней, продлили проживание в гостинице. Но больше не можем — детей нужно забирать. В итоге взяли билет через Турцию", — говорит Анна.Если все рейсы отправят без задержек, на возвращение домой у семьи уйдет около суток: из Будапешта в Стамбул, оттуда в Минеральные Воды и только потом в Санкт-Петербург."Взвинтили цены на гостиницы"Застрявшим в "нетуристических" странах надеяться на вывозные рейсы и вовсе не приходится. Петербурженка Яна Савина с маленьким сыном не могут вылететь из Кишинева. Три недели назад семья приехала на Украину навестить родственников. Обратный рейс был из Молдавии 25 февраля, но его отменили. Как выбираться из страны, непонятно.Уже неделю воздушное пространство республики закрыто. Сейчас самый дешевый вариант для них — лететь из Румынии с пересадкой в Стамбуле."Но стоят билеты от ста тысяч рублей — у нас таких денег нет. Плюс ночь нужно провести в аэропорту Стамбула, очень неудобная стыковка между рейсами".Да и до Румынии без визы не добраться. Могут дать транзитную, если на руках есть билеты на дальнейшие рейсы. Но для этого нужно отстоять огромную очередь в консульство, объясняет Яна."Там людей тьма, очень много беженцев c Украины, — говорит она. — В очередях проводят по семь часов. Мой сын просто столько не выдержит. Охранник посоветовал попытать счастья в другой день, но предупредил, что поток людей будет только увеличиваться".Сейчас семью бесплатно приютила местная жительница. Яна — блогер, пишет о детском досуге. Жилье помогла найти одна из подписчиц. В гостиницу, по словам Савиной, въехать нереально — все взвинтили цены."Номер — от семи тысяч рублей, хотя еще неделю назад было раза в три дешевле. На еду тоже уходит много: сосиски, например, продают по 400-600 рублей за шесть штук".С двумя пересадкамиНа Кипре сейчас больше полутора тысяч россиян, многие прилетели без турпакетов. Екатерина Смородина работает удаленным контент-менеджером, "зимует" на острове уже четвертый год. Шестнадцатого марта у нее истекает срок про-визы — она планировала вернуться в Россию. На 4 марта авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала возвратный рейс из Ларнаки. Однако попадут на него только пассажиры, заранее купившие билеты в оба конца. Екатерина обратный не брала — хотела приобрести ближе к дате вылета. Теперь продумывает альтернативные маршруты."Сейчас, чтобы выбраться с острова, есть несколько вариантов. Можно лететь через Белград. Это будет стоить от тридцати тысяч. Можно через Каир, но этот вариант я даже не просчитывала: слишком долго".Как бывалая путешественница, Екатерина запаслась наличными. Но в местных пабликах соотечественники жалуются, что у них не действуют карточки некоторых банков.Всем застрявшим за границей туристам советуют зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" и позвонить на горячую линию Ростуризма. Однако отдыхающие говорят, что программа работает с перебоями, а дозвониться на прямой номер невозможно."Куда я только ни писала — и на почту МИД, и в посольство России на Кипре. Пришел дежурный ответ: следите за новостями, регистрируйтесь в приложении. Но это просто невозможно, система висит. Вчера у меня прошел заказ обратного звонка — написали, что оператор свяжется через несколько минут. Уже сутки тишина. Понятно, что линию обрывают. Но ведь и туристам нужно знать, есть ли они хоть в каких-то списках, знают ли об их существовании".Через третьи страныРазгрузить горячую линию Ростуризма и "Зарубежного помощника" смогут "Госуслуги". На портале в ближайшее время должны создать форму для сбора информации о россиянах, которые не могут вернуться домой из-за ограничения авиасообщения.Ростуризм опубликовал памятку для ожидающих возращения. Известны даты двух рейсов из Европы: 4 марта должен вылететь борт из Будапешта, седьмого — с Мадейры. Идет процесс согласования воздушных коридоров с властями Франции, Швейцарии, Германии, Нидерландов.Из Латинской Америки организованных туристов вывозят Anex Tour, "Пегас туристик" и Coral Travel. Тех, кто прибыл в Доминикану и Мексику самостоятельно, заберет "Аэрофлот". Для оформления на специальные рейсы нужно обращаться к тому перевозчику, у которого приобретали билеты.В то же время Росавиация заявила, что некоторым туристам придется подождать. Всех вывезут, но сбор и обработка данных требуют времени и ресурсов. В ведомстве порекомендовали рассмотреть альтернативные маршруты, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию. Другой вариант — добраться до Латвии, Литвы, Польши или Финляндии, а уже оттуда ехать наземным транспортом через Белоруссию.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/turizm-1776029142.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775968067.html

https://ria.ru/20220301/gretsiya-1775859594.html

https://ria.ru/20220302/vozvraschenie-1776079127.html

мадейра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анастасия Гнединская

Анастасия Гнединская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Гнединская

туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мадейра, евросоюз, общество, проблемы - туризм