https://ria.ru/20220304/tsb-1776477608.html
Госдума дала ЦБ право приостанавливать операции банков на срок до полугода
Госдума дала ЦБ право приостанавливать операции банков на срок до полугода - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума дала ЦБ право приостанавливать операции банков на срок до полугода
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:03
2022-03-04T13:03
2022-03-04T13:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
банки
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.Документ, внесенный правительством, расширяет временно полномочия ЦБ в целях обеспечения финансовой стабильности. Он дает регулятору право в текущем году на срок не более шести месяцев приостанавливать или ограничивать проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок.Банк России также сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе. Все эти меры смогут вводиться по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.Кроме того, до конца 2022 года по решению совета директоров ЦБ сможет увеличивать сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, списков аффилированных лиц и другой информации, а также изменять требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала). Такие решения совета директоров надо будет публиковать в течение 10 дней после их принятия.Помимо этого, уточняется, что совет директоров ЦБ сможет устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита не применяется, в зависимости от категории кредита, в том числе от вида кредитора. Такое право реализуется в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита.
https://ria.ru/20220304/kapital-1776474347.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банки
Госдума дала ЦБ право приостанавливать операции банков на срок до полугода
Госдума дала ЦБ право в 2022 году приостанавливать операции банков на срок до полугода
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.
Документ, внесенный правительством, расширяет временно полномочия ЦБ в целях обеспечения финансовой стабильности. Он дает регулятору право в текущем году на срок не более шести месяцев приостанавливать или ограничивать проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок.
Банк России также сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе. Все эти меры смогут вводиться по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.
Кроме того, до конца 2022 года по решению совета директоров ЦБ
сможет увеличивать сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, списков аффилированных лиц и другой информации, а также изменять требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала). Такие решения совета директоров надо будет публиковать в течение 10 дней после их принятия.
Помимо этого, уточняется, что совет директоров ЦБ сможет устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита не применяется, в зависимости от категории кредита, в том числе от вида кредитора. Такое право реализуется в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита.