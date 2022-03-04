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Религия
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Священник-психолог рассказал, как справиться с тревожностью
Священник-психолог рассказал, как справиться с тревожностью - РИА Новости, 04.03.2022
Священник-психолог рассказал, как справиться с тревожностью
В условиях повышенной тревожности важно молиться, соблюдать режим сна и питания, получать больше положительных эмоций и фильтровать получаемую информацию,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:14
2022-03-04T19:45
религия
психология
религия
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В условиях повышенной тревожности важно молиться, соблюдать режим сна и питания, получать больше положительных эмоций и фильтровать получаемую информацию, рассказал РИА Новости директор Института христианской психологии священник РПЦ Андрей Лоргус.Он отметил, что сейчас у людей "большой запрос" на помощь психологов, ведь "в ситуации неопределенности многие переживают тревогу, страх, недоумение и беспомощность"."Первое правило - как в самолете: сначала надень маску на себя, потом помоги тому, кто рядом. То есть нужно, прежде всего, обеспечить свою эмоциональную устойчивость: не впадать в панику, депрессию, быть работоспособным, собранным, деятельным, по возможности, оптимистичным. Если человек себе этого не обеспечит, то и другим не сможет", - сказал Лоргус.По его словам, в первую очередь нужно "наладить и отслеживать исполнение своих потребностей", в том числе, физиологических: бывать на солнце и воздухе, высыпаться, следить за своим питанием. Также нужно обеспечить себе возможность побыть наедине с собой. "В то же время среди потребностей человека - общаться с близкими, говорить, выговариваться, быть услышанным и слушать. Важно проговорить свои эмоции, не прятаться и не переживать все в одиночку", - посоветовал психолог.Кроме того, Лоргус рекомендует следить за потреблением информации, проверять источники и избегать манипуляций.Говоря о духовных потребностях человека, священник посоветовал в первую очередь молиться. "Молитесь. Сейчас даже те, кто никогда не молились, предлагают молиться. Второе правило – верить в высшее добро, что оно есть. Человеку нужны четкие духовные ориентиры, понимание, что есть добро и зло, правда и ложь - и это безусловные, а не относительные ценности, на которые можно опереться", - уверен собеседник агентства.Он отметил, что на фоне новостей о боевых действиях миллионы людей "запутались, живут в страхе, панике, лжи", но "их не надо осуждать, ведь их судит Господь, а не мы".
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психология, религия
19:14 04.03.2022 (обновлено: 19:45 04.03.2022)
 
Священник-психолог рассказал, как справиться с тревожностью

Известный священник-психолог Андрей Лоргус дал совет, как справиться с тревожностью

© РИА Новости / Мария ВасиленкоПротоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии
Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Мария Василенко
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В условиях повышенной тревожности важно молиться, соблюдать режим сна и питания, получать больше положительных эмоций и фильтровать получаемую информацию, рассказал РИА Новости директор Института христианской психологии священник РПЦ Андрей Лоргус.
Он отметил, что сейчас у людей "большой запрос" на помощь психологов, ведь "в ситуации неопределенности многие переживают тревогу, страх, недоумение и беспомощность".
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"Первое правило - как в самолете: сначала надень маску на себя, потом помоги тому, кто рядом. То есть нужно, прежде всего, обеспечить свою эмоциональную устойчивость: не впадать в панику, депрессию, быть работоспособным, собранным, деятельным, по возможности, оптимистичным. Если человек себе этого не обеспечит, то и другим не сможет", - сказал Лоргус.
По его словам, в первую очередь нужно "наладить и отслеживать исполнение своих потребностей", в том числе, физиологических: бывать на солнце и воздухе, высыпаться, следить за своим питанием. Также нужно обеспечить себе возможность побыть наедине с собой. "В то же время среди потребностей человека - общаться с близкими, говорить, выговариваться, быть услышанным и слушать. Важно проговорить свои эмоции, не прятаться и не переживать все в одиночку", - посоветовал психолог.
Кроме того, Лоргус рекомендует следить за потреблением информации, проверять источники и избегать манипуляций.
Говоря о духовных потребностях человека, священник посоветовал в первую очередь молиться. "Молитесь. Сейчас даже те, кто никогда не молились, предлагают молиться. Второе правило – верить в высшее добро, что оно есть. Человеку нужны четкие духовные ориентиры, понимание, что есть добро и зло, правда и ложь - и это безусловные, а не относительные ценности, на которые можно опереться", - уверен собеседник агентства.
Он отметил, что на фоне новостей о боевых действиях миллионы людей "запутались, живут в страхе, панике, лжи", но "их не надо осуждать, ведь их судит Господь, а не мы".
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