https://ria.ru/20220304/trevozhnost-1776562628.html

Священник-психолог рассказал, как справиться с тревожностью

Священник-психолог рассказал, как справиться с тревожностью - РИА Новости, 04.03.2022

Священник-психолог рассказал, как справиться с тревожностью

В условиях повышенной тревожности важно молиться, соблюдать режим сна и питания, получать больше положительных эмоций и фильтровать получаемую информацию,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:14

2022-03-04T19:14

2022-03-04T19:45

религия

психология

религия

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В условиях повышенной тревожности важно молиться, соблюдать режим сна и питания, получать больше положительных эмоций и фильтровать получаемую информацию, рассказал РИА Новости директор Института христианской психологии священник РПЦ Андрей Лоргус.Он отметил, что сейчас у людей "большой запрос" на помощь психологов, ведь "в ситуации неопределенности многие переживают тревогу, страх, недоумение и беспомощность"."Первое правило - как в самолете: сначала надень маску на себя, потом помоги тому, кто рядом. То есть нужно, прежде всего, обеспечить свою эмоциональную устойчивость: не впадать в панику, депрессию, быть работоспособным, собранным, деятельным, по возможности, оптимистичным. Если человек себе этого не обеспечит, то и другим не сможет", - сказал Лоргус.По его словам, в первую очередь нужно "наладить и отслеживать исполнение своих потребностей", в том числе, физиологических: бывать на солнце и воздухе, высыпаться, следить за своим питанием. Также нужно обеспечить себе возможность побыть наедине с собой. "В то же время среди потребностей человека - общаться с близкими, говорить, выговариваться, быть услышанным и слушать. Важно проговорить свои эмоции, не прятаться и не переживать все в одиночку", - посоветовал психолог.Кроме того, Лоргус рекомендует следить за потреблением информации, проверять источники и избегать манипуляций.Говоря о духовных потребностях человека, священник посоветовал в первую очередь молиться. "Молитесь. Сейчас даже те, кто никогда не молились, предлагают молиться. Второе правило – верить в высшее добро, что оно есть. Человеку нужны четкие духовные ориентиры, понимание, что есть добро и зло, правда и ложь - и это безусловные, а не относительные ценности, на которые можно опереться", - уверен собеседник агентства.Он отметил, что на фоне новостей о боевых действиях миллионы людей "запутались, живут в страхе, панике, лжи", но "их не надо осуждать, ведь их судит Господь, а не мы".

https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

https://ria.ru/20220228/prizyv-1775513613.html

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психология, религия