https://ria.ru/20220304/trebovanie-1776616481.html

РКН потребовал у Apple исправить искаженное название Минобороны в картах

РКН потребовал у Apple исправить искаженное название Минобороны в картах - РИА Новости, 04.03.2022

РКН потребовал у Apple исправить искаженное название Минобороны в картах

Роскомнадзор направил письмо в Apple Inc. с требованием изменить наименование госоргана в картах Apple Maps на официальное, сообщило ведомство. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:15

2022-03-04T22:15

2022-03-04T22:15

технологии

россия

apple

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо в Apple Inc. с требованием изменить наименование госоргана в картах Apple Maps на официальное, сообщило ведомство.На картах Apple название Минобороны РФ в пятницу оскорбительно переиначили."Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации Apple Inc. с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное. В письме отмечается, что данные действия компании Apple Inc. нарушают положения ст. 15.1-1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (сведения, выражающие явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России)", - говорится в сообщении.На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России, сообщил Роскомнадзор.

https://ria.ru/20220304/prizyv-1776520314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство обороны рф (минобороны рф)