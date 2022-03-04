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РКН потребовал у Apple исправить искаженное название Минобороны в картах
РКН потребовал у Apple исправить искаженное название Минобороны в картах - РИА Новости, 04.03.2022
РКН потребовал у Apple исправить искаженное название Минобороны в картах
Роскомнадзор направил письмо в Apple Inc. с требованием изменить наименование госоргана в картах Apple Maps на официальное, сообщило ведомство. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:15
2022-03-04T22:15
технологии
россия
apple
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо в Apple Inc. с требованием изменить наименование госоргана в картах Apple Maps на официальное, сообщило ведомство.На картах Apple название Минобороны РФ в пятницу оскорбительно переиначили."Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации Apple Inc. с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное. В письме отмечается, что данные действия компании Apple Inc. нарушают положения ст. 15.1-1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (сведения, выражающие явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России)", - говорится в сообщении.На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России, сообщил Роскомнадзор.
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технологии, россия, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство обороны рф (минобороны рф)
22:15 04.03.2022
 
РКН потребовал у Apple исправить искаженное название Минобороны в картах

РКН потребовал уApple Inc. исправить искаженное название Минобороны в картах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо в Apple Inc. с требованием изменить наименование госоргана в картах Apple Maps на официальное, сообщило ведомство.
На картах Apple название Минобороны РФ в пятницу оскорбительно переиначили.
"Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации Apple Inc. с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное. В письме отмечается, что данные действия компании Apple Inc. нарушают положения ст. 15.1-1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (сведения, выражающие явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России)", - говорится в сообщении.
На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России, сообщил Роскомнадзор.
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