https://ria.ru/20220304/tikhanovskaya-1776449939.html

В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской

В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской - РИА Новости, 04.03.2022

В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое уголовное дело против кандидата в президенты на выборах 2020 года, лидера белорусской оппозиции Светланы РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:38

2022-03-04T11:38

2022-03-04T12:11

белоруссия

генеральная прокуратура белоруссии

в мире

светлана тихановская

александр лукашенко

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое уголовное дело против кандидата в президенты на выборах 2020 года, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по статье о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Тихановской по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Республики Беларусь (Призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности с использованием СМИ либо повлекшие тяжкие последствия)", - говорится в Тelegram-канале Генпрокуратуры.Поясняется, что "подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта 2022 года записала и разместила на площадках видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"."Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении.Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до двенадцати лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20220207/dolg-1771446124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, генеральная прокуратура белоруссии, в мире, светлана тихановская, александр лукашенко