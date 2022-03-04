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В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской
В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской - РИА Новости, 04.03.2022
В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое уголовное дело против кандидата в президенты на выборах 2020 года, лидера белорусской оппозиции Светланы РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:38
2022-03-04T12:11
белоруссия
генеральная прокуратура белоруссии
в мире
светлана тихановская
александр лукашенко
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое уголовное дело против кандидата в президенты на выборах 2020 года, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по статье о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Тихановской по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Республики Беларусь (Призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности с использованием СМИ либо повлекшие тяжкие последствия)", - говорится в Тelegram-канале Генпрокуратуры.Поясняется, что "подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта 2022 года записала и разместила на площадках видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"."Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении.Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до двенадцати лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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белоруссия, генеральная прокуратура белоруссии, в мире, светлана тихановская, александр лукашенко
11:38 04.03.2022 (обновлено: 12:11 04.03.2022)
 
В Белоруссии возбудили новое дело против Тихановской

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое дело против Тихановской

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое уголовное дело против кандидата в президенты на выборах 2020 года, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по статье о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Тихановской по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Республики Беларусь (Призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности с использованием СМИ либо повлекшие тяжкие последствия)", - говорится в Тelegram-канале Генпрокуратуры.
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Поясняется, что "подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта 2022 года записала и разместила на площадках видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
"Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении.
Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до двенадцати лет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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БелоруссияГенеральная прокуратура БелоруссииВ миреСветлана ТихановскаяАлександр Лукашенко
 
 
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