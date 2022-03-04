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В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света
В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света - РИА Новости, 04.03.2022
В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света
Почти 63 тысячи жителей города Энгельса Саратовской области в пятницу остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщила начальник... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:31
2022-03-04T18:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
энгельс
россия
электричество
саратовская область
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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Почти 63 тысячи жителей города Энгельса Саратовской области в пятницу остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова."В 17.40 (16.40 мск) в МЧС поступила информация, что в связи с аварийным отключением электроэнергии в Энгельсе прекращено электроснабжение двух линий электропередачи. В зону отключения попадает население - 62 927 человек, пять социально значимых объектов без круглосуточного пребывания людей", - сказала Куличенкова журналистам.Проводятся ремонтно-восстановительные работы, отметила она.Как уточняется на сайте главка МЧС, авария произошла на высоковольтной линии 110 кВт "Энгельс-ТЦ-Красный Яр".Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, аварийная ситуация связана с прошедшим ледяным дождем.В настоящее время в Энгельсе 0 градусов.
https://ria.ru/20220301/svet-1775849384.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), энгельс, россия, электричество, саратовская область
18:31 04.03.2022 (обновлено: 18:56 04.03.2022)
 
В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света

Почти 63 тысячи жителей Энгельса в Саратовской области остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Линия электропередач
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Почти 63 тысячи жителей города Энгельса Саратовской области в пятницу остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
"В 17.40 (16.40 мск) в МЧС поступила информация, что в связи с аварийным отключением электроэнергии в Энгельсе прекращено электроснабжение двух линий электропередачи. В зону отключения попадает население - 62 927 человек, пять социально значимых объектов без круглосуточного пребывания людей", - сказала Куличенкова журналистам.
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Проводятся ремонтно-восстановительные работы, отметила она.
Как уточняется на сайте главка МЧС, авария произошла на высоковольтной линии 110 кВт "Энгельс-ТЦ-Красный Яр".
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, аварийная ситуация связана с прошедшим ледяным дождем.
В настоящее время в Энгельсе 0 градусов.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнгельсРоссияЭлектричествоСаратовская область
 
 
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