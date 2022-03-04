https://ria.ru/20220304/svet-1776583632.html

В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света

В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света - РИА Новости, 04.03.2022

В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света

Почти 63 тысячи жителей города Энгельса Саратовской области в пятницу остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщила начальник... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:31

2022-03-04T18:31

2022-03-04T18:56

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

энгельс

россия

электричество

саратовская область

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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Почти 63 тысячи жителей города Энгельса Саратовской области в пятницу остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова."В 17.40 (16.40 мск) в МЧС поступила информация, что в связи с аварийным отключением электроэнергии в Энгельсе прекращено электроснабжение двух линий электропередачи. В зону отключения попадает население - 62 927 человек, пять социально значимых объектов без круглосуточного пребывания людей", - сказала Куличенкова журналистам.Проводятся ремонтно-восстановительные работы, отметила она.Как уточняется на сайте главка МЧС, авария произошла на высоковольтной линии 110 кВт "Энгельс-ТЦ-Красный Яр".Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, аварийная ситуация связана с прошедшим ледяным дождем.В настоящее время в Энгельсе 0 градусов.

https://ria.ru/20220301/svet-1775849384.html

https://ria.ru/20220303/zemletryasenie-1776154649.html

энгельс

россия

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), энгельс, россия, электричество, саратовская область