08:49 04.03.2022 (обновлено: 09:59 04.03.2022)
Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы
Потерпевшее бедствие у Японии российское судно после ремонта отправится на Курилы
В море. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Приемотранспортный рефрижератор "Рубиновый", у которого отказал двигатель у побережья Японии, после ремонта отправится на остров Кунашир, рассказал РИА Новости в четверг директор по флоту рыбопромышленной компании "Гидрострой" Алексей Шадрин.
Ранее агентство Киодо сообщило, что российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо и его буксируют в Хакодате.
"Система охлаждения главного двигателя ПТР "Рубиновый" сломалась 3 марта в проливе Окусири (юго-западное побережье Хоккайдо) при следовании из порта Отару в порт Южно-Курильск. На протяжении нескольких часов члены экипажа пытались устранить неисправность своими силами, но команде это не удалось. Тогда было принято решение о буксировке судна в ближайший безопасный порт, им оказался Хакодате", - сказал представитель судовладельца.
По словам Алексея Шадрина, в настоящий момент рефрижератор, приписанный к сахалинскому порту Невельск, с экипажем на борту находится на рейде порта Хакодате, швартовка судна запланирована на 20.00 местного времени.
"В ближайшее время будут выполнены все необходимые действия для устранения неисправности и судно отправится по назначению", - заключил собеседник агентства.
В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" уточнили, к российскому рефрижератору подошло спасательное судно Японии, поскольку "Рубиновый" находился в территориальных водах соседней страны.
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