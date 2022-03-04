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Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы
Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы - РИА Новости, 04.03.2022
Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы
Приемотранспортный рефрижератор "Рубиновый", у которого отказал двигатель у побережья Японии, после ремонта отправится на остров Кунашир, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:49
2022-03-04T09:59
япония
невельск
хоккайдо
в мире
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Приемотранспортный рефрижератор "Рубиновый", у которого отказал двигатель у побережья Японии, после ремонта отправится на остров Кунашир, рассказал РИА Новости в четверг директор по флоту рыбопромышленной компании "Гидрострой" Алексей Шадрин.Ранее агентство Киодо сообщило, что российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо и его буксируют в Хакодате."Система охлаждения главного двигателя ПТР "Рубиновый" сломалась 3 марта в проливе Окусири (юго-западное побережье Хоккайдо) при следовании из порта Отару в порт Южно-Курильск. На протяжении нескольких часов члены экипажа пытались устранить неисправность своими силами, но команде это не удалось. Тогда было принято решение о буксировке судна в ближайший безопасный порт, им оказался Хакодате", - сказал представитель судовладельца.По словам Алексея Шадрина, в настоящий момент рефрижератор, приписанный к сахалинскому порту Невельск, с экипажем на борту находится на рейде порта Хакодате, швартовка судна запланирована на 20.00 местного времени."В ближайшее время будут выполнены все необходимые действия для устранения неисправности и судно отправится по назначению", - заключил собеседник агентства.В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" уточнили, к российскому рефрижератору подошло спасательное судно Японии, поскольку "Рубиновый" находился в территориальных водах соседней страны.
https://ria.ru/20220304/sudno-1776405121.html
https://ria.ru/20220220/pozhar-1773865057.html
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япония, невельск, хоккайдо, в мире
08:49 04.03.2022 (обновлено: 09:59 04.03.2022)
 
Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы

Потерпевшее бедствие у Японии российское судно после ремонта отправится на Курилы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВ море
В море - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Приемотранспортный рефрижератор "Рубиновый", у которого отказал двигатель у побережья Японии, после ремонта отправится на остров Кунашир, рассказал РИА Новости в четверг директор по флоту рыбопромышленной компании "Гидрострой" Алексей Шадрин.
Ранее агентство Киодо сообщило, что российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо и его буксируют в Хакодате.
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:44
СМИ: российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии
"Система охлаждения главного двигателя ПТР "Рубиновый" сломалась 3 марта в проливе Окусири (юго-западное побережье Хоккайдо) при следовании из порта Отару в порт Южно-Курильск. На протяжении нескольких часов члены экипажа пытались устранить неисправность своими силами, но команде это не удалось. Тогда было принято решение о буксировке судна в ближайший безопасный порт, им оказался Хакодате", - сказал представитель судовладельца.
По словам Алексея Шадрина, в настоящий момент рефрижератор, приписанный к сахалинскому порту Невельск, с экипажем на борту находится на рейде порта Хакодате, швартовка судна запланирована на 20.00 местного времени.
"В ближайшее время будут выполнены все необходимые действия для устранения неисправности и судно отправится по назначению", - заключил собеседник агентства.
В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" уточнили, к российскому рефрижератору подошло спасательное судно Японии, поскольку "Рубиновый" находился в территориальных водах соседней страны.
Пожар на частном очистном судне в Находке - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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ЯпонияНевельскХоккайдоВ мире
 
 
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