https://ria.ru/20220304/sudno-1776416319.html

Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы

Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы - РИА Новости, 04.03.2022

Потерпевший бедствие у берегов Японии "Рубиновый" отправится на Курилы

Приемотранспортный рефрижератор "Рубиновый", у которого отказал двигатель у побережья Японии, после ремонта отправится на остров Кунашир, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:49

2022-03-04T08:49

2022-03-04T09:59

япония

невельск

хоккайдо

в мире

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Приемотранспортный рефрижератор "Рубиновый", у которого отказал двигатель у побережья Японии, после ремонта отправится на остров Кунашир, рассказал РИА Новости в четверг директор по флоту рыбопромышленной компании "Гидрострой" Алексей Шадрин.Ранее агентство Киодо сообщило, что российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо и его буксируют в Хакодате."Система охлаждения главного двигателя ПТР "Рубиновый" сломалась 3 марта в проливе Окусири (юго-западное побережье Хоккайдо) при следовании из порта Отару в порт Южно-Курильск. На протяжении нескольких часов члены экипажа пытались устранить неисправность своими силами, но команде это не удалось. Тогда было принято решение о буксировке судна в ближайший безопасный порт, им оказался Хакодате", - сказал представитель судовладельца.По словам Алексея Шадрина, в настоящий момент рефрижератор, приписанный к сахалинскому порту Невельск, с экипажем на борту находится на рейде порта Хакодате, швартовка судна запланирована на 20.00 местного времени."В ближайшее время будут выполнены все необходимые действия для устранения неисправности и судно отправится по назначению", - заключил собеседник агентства.В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" уточнили, к российскому рефрижератору подошло спасательное судно Японии, поскольку "Рубиновый" находился в территориальных водах соседней страны.

https://ria.ru/20220304/sudno-1776405121.html

https://ria.ru/20220220/pozhar-1773865057.html

япония

невельск

хоккайдо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, невельск, хоккайдо, в мире