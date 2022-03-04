Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220304/stroitelstvo-1776567122.html
Строительство центра культурного развития началось в Раменском
Строительство центра культурного развития началось в Раменском - РИА Новости, 04.03.2022
Строительство центра культурного развития началось в Раменском
Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское Московской области, говорится... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:33
2022-03-04T17:33
новости подмосковья
строительство
раменское
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776562243_0:69:1340:823_1920x0_80_0_0_d6c46532a0f3b7900f8247e96cf5a012.png
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Согласно проекту, в новом здании центра культурного развития будут предусмотрены универсальные классы для кружков и творческих студий, лингафонный кабинет, трансформируемый зал для хореографии, концертный зал на 200 мест, а также административно-офисная, входная зоны и технические помещения."В настоящее время рабочие завершили подготовительный этап работ. Ведется устройство фундамента здания. Ввести объект планируется в 2023 году", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220303/pereezd-1776299603.html
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776562243_153:0:1340:890_1920x0_80_0_0_cdab5013eac7173f6368f1754421c127.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, раменское
17:33 04.03.2022
 

Строительство центра культурного развития началось в Раменском

© Фото : Официальный портал Раменский городской округСтроительство центра культурного развития началось в Раменском
Строительство центра культурного развития началось в Раменском - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Официальный портал Раменский городской округ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.
Согласно проекту, в новом здании центра культурного развития будут предусмотрены универсальные классы для кружков и творческих студий, лингафонный кабинет, трансформируемый зал для хореографии, концертный зал на 200 мест, а также административно-офисная, входная зоны и технические помещения.
Железнодорожный переезд и переход
3 марта, 16:32Новости Подмосковья
Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в МО в 2022 году
"В настоящее время рабочие завершили подготовительный этап работ. Ведется устройство фундамента здания. Ввести объект планируется в 2023 году", - уточняется в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяСтроительствоРаменское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала