https://ria.ru/20220304/stroitelstvo-1776567122.html
Строительство центра культурного развития началось в Раменском
Строительство центра культурного развития началось в Раменском - РИА Новости, 04.03.2022
Строительство центра культурного развития началось в Раменском
Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское Московской области, говорится... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:33
2022-03-04T17:33
2022-03-04T17:33
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раменское
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Согласно проекту, в новом здании центра культурного развития будут предусмотрены универсальные классы для кружков и творческих студий, лингафонный кабинет, трансформируемый зал для хореографии, концертный зал на 200 мест, а также административно-офисная, входная зоны и технические помещения."В настоящее время рабочие завершили подготовительный этап работ. Ведется устройство фундамента здания. Ввести объект планируется в 2023 году", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220303/pereezd-1776299603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, раменское
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости
. Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское
Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.
Согласно проекту, в новом здании центра культурного развития будут предусмотрены универсальные классы для кружков и творческих студий, лингафонный кабинет, трансформируемый зал для хореографии, концертный зал на 200 мест, а также административно-офисная, входная зоны и технические помещения.
"В настоящее время рабочие завершили подготовительный этап работ. Ведется устройство фундамента здания. Ввести объект планируется в 2023 году", - уточняется в сообщении.