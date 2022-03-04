https://ria.ru/20220304/stroitelstvo-1776567122.html

Строительство центра культурного развития началось в Раменском

Строительство центра культурного развития началось в Раменском - РИА Новости, 04.03.2022

Строительство центра культурного развития началось в Раменском

Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское Московской области, говорится... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:33

2022-03-04T17:33

2022-03-04T17:33

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раменское

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Работы по устройству фундамента здания центра культурного развития стартовали в поселении Сафоновское городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Согласно проекту, в новом здании центра культурного развития будут предусмотрены универсальные классы для кружков и творческих студий, лингафонный кабинет, трансформируемый зал для хореографии, концертный зал на 200 мест, а также административно-офисная, входная зоны и технические помещения."В настоящее время рабочие завершили подготовительный этап работ. Ведется устройство фундамента здания. Ввести объект планируется в 2023 году", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220303/pereezd-1776299603.html

раменское

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

строительство, раменское