https://ria.ru/20220304/storytel-1776605942.html
Storytel объявил о приостановке работы в России
Storytel объявил о приостановке работы в России - РИА Новости, 04.03.2022
Storytel объявил о приостановке работы в России
Шведский сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил, что приостанавливает работу в России на фоне событий на Украине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:54
2022-03-04T20:54
2022-03-04T21:52
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
швеция
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ЦЮРИХ, 4 мар - РИА Новости. Шведский сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил, что приостанавливает работу в России на фоне событий на Украине."Storytel глубоко обеспокоен нынешней войной на Украине и гуманитарным кризисом, который она вызывает. Поэтому Storytel до дальнейшего уведомления приостановит свою деятельность в России, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента в России", - говорится в заявлении компании.Как отмечается в сообщении, сервис впервые в своей истории приостанавливает продажи, развитие бизнеса и инвестирование на ключевом рынке. В компании сожалеют, что это решение повлияет на любителей книг в России."Storytel будет продолжать внимательно следить и оценивать развитие событий и поддерживать диалог со всеми соответствующими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.Представительство Storytel в России уточнило РИА Новости, что сервис тем не менее будет оставаться доступным для текущих подписчиков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220304/provayder-1776603770.html
https://ria.ru/20220304/videoigry-1776611192.html
https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, швеция
20:54 04.03.2022 (обновлено: 21:52 04.03.2022)
Storytel объявил о приостановке работы в России
Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, объявил о приостановке работы в России
ЦЮРИХ, 4 мар - РИА Новости. Шведский сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил, что приостанавливает работу в России на фоне событий на Украине.
"Storytel глубоко обеспокоен нынешней войной на Украине
и гуманитарным кризисом, который она вызывает. Поэтому Storytel до дальнейшего уведомления приостановит свою деятельность в России
, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента в России", - говорится в заявлении компании.
Как отмечается в сообщении, сервис впервые в своей истории приостанавливает продажи, развитие бизнеса и инвестирование на ключевом рынке. В компании сожалеют, что это решение повлияет на любителей книг в России.
"Storytel будет продолжать внимательно следить и оценивать развитие событий и поддерживать диалог со всеми соответствующими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.
Представительство Storytel в России уточнило РИА Новости, что сервис тем не менее будет оставаться доступным для текущих подписчиков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.