https://ria.ru/20220304/storytel-1776605942.html

Storytel объявил о приостановке работы в России

Storytel объявил о приостановке работы в России - РИА Новости, 04.03.2022

Storytel объявил о приостановке работы в России

Шведский сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил, что приостанавливает работу в России на фоне событий на Украине. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:54

2022-03-04T20:54

2022-03-04T21:52

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

швеция

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ЦЮРИХ, 4 мар - РИА Новости. Шведский сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил, что приостанавливает работу в России на фоне событий на Украине."Storytel глубоко обеспокоен нынешней войной на Украине и гуманитарным кризисом, который она вызывает. Поэтому Storytel до дальнейшего уведомления приостановит свою деятельность в России, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента в России", - говорится в заявлении компании.Как отмечается в сообщении, сервис впервые в своей истории приостанавливает продажи, развитие бизнеса и инвестирование на ключевом рынке. В компании сожалеют, что это решение повлияет на любителей книг в России."Storytel будет продолжать внимательно следить и оценивать развитие событий и поддерживать диалог со всеми соответствующими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.Представительство Storytel в России уточнило РИА Новости, что сервис тем не менее будет оставаться доступным для текущих подписчиков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220304/provayder-1776603770.html

https://ria.ru/20220304/videoigry-1776611192.html

https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

швеция

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Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, швеция