https://ria.ru/20220304/stavki-1776516811.html

ГД приняла в первом чтении проект об ограничении ставок по микрозаймам

ГД приняла в первом чтении проект об ограничении ставок по микрозаймам - РИА Новости, 04.03.2022

ГД приняла в первом чтении проект об ограничении ставок по микрозаймам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:52

2022-03-04T14:52

2022-03-04T14:52

экономика

эльвира набиуллина

вячеслав володин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, снижает максимальный размер процентной ставки по договору потребительского кредита или займа со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. В результате общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 миллиардов рублей в год, что повысит доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан, считают разработчики.Помимо этого, максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Разработчики обращают внимание, что "на фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%". Кроме того, отмечается значительный рост закредитованности населения. В связи с этим и предлагается снизить соответствующие показатели.При этом, согласно Росстату, реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли на 3,1%.В среднем в год заключается порядка 35 миллионов договоров по ставке в диапазоне 0,8-1% в день (292% - 365% в год), указывается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа, исходя из анализа бизнес-моделей микрофинансовых организаций, считают, что часть компаний имеет резервы для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, а норма о снижении максимального размера суммы всех платежей - с 1 июля 2022 года.В ноябре прошлого года, выступая в Госдуме, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор считает возможным снижение максимальной ставки по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день. Эту идею поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, заметив при этом, что следует думать о людях, а не о тех, "кто занимается ростовщичеством на этой теме".

https://ria.ru/20220301/fas-1775853977.html

https://ria.ru/20220304/zaymy-1776510211.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, вячеслав володин, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф