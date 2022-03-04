https://ria.ru/20220304/spg-1776584667.html
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 04.03.2022
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:35
2022-03-04T18:35
2022-03-04T18:52
газпром
ямал-европа (газопровод)
польша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощность в объеме около 961 тысячи кубометров в час из предлагавшихся почти 3 миллионов и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск до 8.00 мск 5 марта.Накануне "Газпром" также забронировал около 750 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали, но на все газовые сутки 4 марта, до есть также до 8.00 мск 5 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/gaz-1776588010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, ямал-европа (газопровод), польша, евросоюз, в мире
18:35 04.03.2022 (обновлено: 18:52 04.03.2022)
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал допмощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу