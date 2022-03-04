Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/spg-1776584667.html
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 04.03.2022
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:35
2022-03-04T18:52
газпром
ямал-европа (газопровод)
польша
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощность в объеме около 961 тысячи кубометров в час из предлагавшихся почти 3 миллионов и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск до 8.00 мск 5 марта.Накануне "Газпром" также забронировал около 750 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали, но на все газовые сутки 4 марта, до есть также до 8.00 мск 5 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/gaz-1776588010.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, ямал-европа (газопровод), польша, евросоюз, в мире
18:35 04.03.2022 (обновлено: 18:52 04.03.2022)
 
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал допмощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощность в объеме около 961 тысячи кубометров в час из предлагавшихся почти 3 миллионов и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск до 8.00 мск 5 марта.
Накануне "Газпром" также забронировал около 750 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали, но на все газовые сутки 4 марта, до есть также до 8.00 мск 5 марта.
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:51В мире
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
 
ГазпромЯмал-Европа (газопровод)ПольшаЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала