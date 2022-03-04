https://ria.ru/20220304/spg-1776584667.html

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 04.03.2022

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:35

2022-03-04T18:35

2022-03-04T18:52

газпром

ямал-европа (газопровод)

польша

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительно еще часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до начала газовых суток 5 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощность в объеме около 961 тысячи кубометров в час из предлагавшихся почти 3 миллионов и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск до 8.00 мск 5 марта.Накануне "Газпром" также забронировал около 750 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали, но на все газовые сутки 4 марта, до есть также до 8.00 мск 5 марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/gaz-1776588010.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

газпром, ямал-европа (газопровод), польша, евросоюз, в мире