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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776428512.html
Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации
Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации
Госдума перед началом пленарного заседания в пятницу почтила память российских военных, погибших в ходе операции на Украине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:21
2022-03-04T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
госдума рф
украина
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума перед началом пленарного заседания в пятницу почтила память российских военных, погибших в ходе операции на Украине."Прежде чем приступить к работе, предлагаю почтить память наших солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга на Украине", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, госдума рф, украина, владимир путин, вячеслав володин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
10:21 04.03.2022 (обновлено: 10:25 04.03.2022)
 
Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации

Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума перед началом пленарного заседания в пятницу почтила память российских военных, погибших в ходе операции на Украине.
"Прежде чем приступить к работе, предлагаю почтить память наших солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга на Украине", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин и члены Совбеза почтили память погибших в ходе спецоперации
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 07:45
Семье якутского солдата, погибшего в спецоперации на Украине, окажут помощь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГосдума РФУкраинаВладимир ПутинВячеслав ВолодинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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