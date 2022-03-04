https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776428512.html

Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации

Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации - РИА Новости, 04.03.2022

Госдума почтила память российских военных, погибших во время спецоперации

Госдума перед началом пленарного заседания в пятницу почтила память российских военных, погибших в ходе операции на Украине. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:21

2022-03-04T10:21

2022-03-04T10:25

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ситуация в днр и лнр

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россия

госдума рф

украина

владимир путин

вячеслав володин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума перед началом пленарного заседания в пятницу почтила память российских военных, погибших в ходе операции на Украине."Прежде чем приступить к работе, предлагаю почтить память наших солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга на Украине", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, госдума рф, украина, владимир путин, вячеслав володин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф