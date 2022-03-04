https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776425466.html

Жители Камчатки провели акцию в поддержку спецоперации

Жители Камчатки провели акцию в поддержку спецоперации - РИА Новости, 04.03.2022

Жители Камчатки провели акцию в поддержку спецоперации

Акция в поддержку военнослужащих России, которые принимают участие в специальной операции на Украине, прошла на Камчатке, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:00

2022-03-04T10:00

2022-03-04T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мар - РИА Новости. Акция в поддержку военнослужащих России, которые принимают участие в специальной операции на Украине, прошла на Камчатке, сообщили в пресс-службе правительства региона."Сотни жителей Петропавловска-Камчатского стихийно собрались 3 марта на акцию в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине", — сообщили в пресс-службе.Участники акции устроили автопробег, который закончился на главной городской площади, где из транспорта была выстроена большая буква Z."Собравшиеся держали в руках флаги России и пели хором гимн страны. Участники автопробега наклеили на свои машины буквы Z и V", — добавили в правительстве.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/plakaty-1776386250.html

https://ria.ru/20220303/bukva-1776356380.html

https://ria.ru/20220302/zabaykale-1776098698.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина, камчатский край