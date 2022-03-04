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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией
Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.03.2022
Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией
Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией, сообщает в пятницу организация. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:27
2022-03-04T13:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северный совет министров
россия
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — РИА Новости. Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией, сообщает в пятницу организация."Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Беларусью", - говорится в сообщении. Причиной такого решения названа военная операция России на Украине. Решение означает, что все программные, проектные и другие мероприятия с Россией и Белоруссией будут на время приостановлены, уточняется в сообщении."Совет министров Северных стран в настоящее время направляет четкий сигнал российскому правительству вместе с остальным мировым сообществом. Послание адресовано только российскому правительству, а не российскому народу", - подчеркивается в сообщении.Северный совет - организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основана в 1952 году. Штаб-квартира организации расположена в Копенгагене, имеет представительства в странах Балтии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, северный совет министров, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
13:27 04.03.2022 (обновлено: 13:31 04.03.2022)
 
Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией

Совет министров Северных стран приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид на Копенгаген
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — РИА Новости. Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией, сообщает в пятницу организация.
"Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Беларусью", - говорится в сообщении. Причиной такого решения названа военная операция России на Украине. Решение означает, что все программные, проектные и другие мероприятия с Россией и Белоруссией будут на время приостановлены, уточняется в сообщении.
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"Совет министров Северных стран в настоящее время направляет четкий сигнал российскому правительству вместе с остальным мировым сообществом. Послание адресовано только российскому правительству, а не российскому народу", - подчеркивается в сообщении.
Северный совет - организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основана в 1952 году. Штаб-квартира организации расположена в Копенгагене, имеет представительства в странах Балтии.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСеверный совет министровРоссияБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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