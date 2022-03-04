13:27 04.03.2022 (обновлено: 13:31 04.03.2022)
Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией
Совет министров Северных стран приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией
Вид на Копенгаген
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — РИА Новости. Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией, сообщает в пятницу организация.
"Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Беларусью", - говорится в сообщении. Причиной такого решения названа военная операция России на Украине. Решение означает, что все программные, проектные и другие мероприятия с Россией и Белоруссией будут на время приостановлены, уточняется в сообщении.
"Совет министров Северных стран в настоящее время направляет четкий сигнал российскому правительству вместе с остальным мировым сообществом. Послание адресовано только российскому правительству, а не российскому народу", - подчеркивается в сообщении.
Северный совет - организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основана в 1952 году. Штаб-квартира организации расположена в Копенгагене, имеет представительства в странах Балтии.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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