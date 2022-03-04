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Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией

Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.03.2022

Северный совет приостановит сотрудничество с Россией и Белоруссией

Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией, сообщает в пятницу организация. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:27

2022-03-04T13:27

2022-03-04T13:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — РИА Новости. Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией, сообщает в пятницу организация."Совет министров Северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Беларусью", - говорится в сообщении. Причиной такого решения названа военная операция России на Украине. Решение означает, что все программные, проектные и другие мероприятия с Россией и Белоруссией будут на время приостановлены, уточняется в сообщении."Совет министров Северных стран в настоящее время направляет четкий сигнал российскому правительству вместе с остальным мировым сообществом. Послание адресовано только российскому правительству, а не российскому народу", - подчеркивается в сообщении.Северный совет - организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основана в 1952 году. Штаб-квартира организации расположена в Копенгагене, имеет представительства в странах Балтии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северный совет министров, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр