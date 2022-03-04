10:43 04.03.2022 (обновлено: 10:47 04.03.2022)
Омбудсмены России, ДНР и ЛНР подписали Соглашения о взаимопонимании
Омбудсмен Москалькова подписала с коллегами из ДНР и ЛНР Соглашения о взаимопонимании
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Ростове-на-Дону с омбудсменами ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой и подписала с ними Соглашения о взаимопонимании.
"Это поистине исторический момент, когда Российская Федерация, Луганская и Донецкая области заключили соглашение о взаимной помощи, поддержке и дружбе. Это не просто исторический юридический факт, это начало большой серьезной работы", - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после процедуры подписания.
Она отметила, что уже в ближайшее время пройдет совместный прием уполномоченных.
Документ позволит сторонам осуществлять своевременный обмен информацией и оперативно реагировать на обращения людей, а также проводить совместные приемы граждан.
Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что на территории РФ находится 117 тысяч эвакуированных из Донецка и Луганска.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.