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Байден получил от Зеленского информацию о ситуации в районе Запорожской АЭС
Байден получил от Зеленского информацию о ситуации в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022
Байден получил от Зеленского информацию о ситуации в районе Запорожской АЭС
Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским происходящее вокруг Запорожской АЭС, сообщает Белый дом. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:56
2022-03-04T05:56
в мире
запорожская аэс
магатэ
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским происходящее вокруг Запорожской АЭС, сообщает Белый дом.Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по итогам их разговора, Зеленский сообщил Байдену последнюю информацию о пожаре в районе АЭС. При этом сам Зеленский ранее заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и премьером Британии Борисом Джонсоном, Украина, по его словам, также обратилась в МАГАТЭ.В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет. При этом по данным Госслужба Украины по ЧС, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.Байден же, как сообщает Белый дом, присоединился к Зеленскому с призывом к России "сократить военную активность в этом районе и допустить пожарных и спасателей к месту". Происходящее Байден обсудил со специалистами по ядерной безопасности из своей администрации, говорится в сообщении.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания "Энергоатом" ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
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в мире, запорожская аэс, магатэ, украина, сша
05:56 04.03.2022
 
Байден получил от Зеленского информацию о ситуации в районе Запорожской АЭС

Президент США Байден получил от Зеленского информацию о ситуации в районе Запорожской АЭС

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским происходящее вокруг Запорожской АЭС, сообщает Белый дом.
Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по итогам их разговора, Зеленский сообщил Байдену последнюю информацию о пожаре в районе АЭС. При этом сам Зеленский ранее заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и премьером Британии Борисом Джонсоном, Украина, по его словам, также обратилась в МАГАТЭ.
В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет. При этом по данным Госслужба Украины по ЧС, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
Байден же, как сообщает Белый дом, присоединился к Зеленскому с призывом к России "сократить военную активность в этом районе и допустить пожарных и спасателей к месту". Происходящее Байден обсудил со специалистами по ядерной безопасности из своей администрации, говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания "Энергоатом" ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:38
Джонсон созовет заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС
 
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