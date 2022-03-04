Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/sboi-1776395418.html
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram - РИА Новости, 04.03.2022
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T02:09
2022-03-04T02:30
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100969/15/1009691502_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_ea48f3524d885b80f78694b0ef277064.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram.По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (60%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 24% - на работу приложения, 15% не могут авторизоваться.Большинство пользователей Instagram сообщают о проблемах в работе приложения.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100969/15/1009691502_20:0:2481:1846_1920x0_80_0_0_7cc65adacee6ab13f59767c664682c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии
02:09 04.03.2022 (обновлено: 02:30 04.03.2022)
 
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram

© AP Photo / dapd, Joerg KochЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / dapd, Joerg Koch
Логотип социальной сети Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram.
По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (60%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 24% - на работу приложения, 15% не могут авторизоваться.
Большинство пользователей Instagram сообщают о проблемах в работе приложения.
 
ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала