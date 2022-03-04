https://ria.ru/20220304/sboi-1776395418.html

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram - РИА Новости, 04.03.2022

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T02:09

2022-03-04T02:09

2022-03-04T02:30

общество

технологии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram.По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (60%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 24% - на работу приложения, 15% не могут авторизоваться.Большинство пользователей Instagram сообщают о проблемах в работе приложения.

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии