https://ria.ru/20220304/sboi-1776395418.html
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram - РИА Новости, 04.03.2022
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T02:09
2022-03-04T02:09
2022-03-04T02:30
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100969/15/1009691502_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_ea48f3524d885b80f78694b0ef277064.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram.По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (60%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 24% - на работу приложения, 15% не могут авторизоваться.Большинство пользователей Instagram сообщают о проблемах в работе приложения.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100969/15/1009691502_20:0:2481:1846_1920x0_80_0_0_7cc65adacee6ab13f59767c664682c36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
02:09 04.03.2022 (обновлено: 02:30 04.03.2022)
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи из России сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram.
По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook
(60%) жалуются на проблемы с работой веб-сайта, 24% - на работу приложения, 15% не могут авторизоваться.
Большинство пользователей Instagram сообщают о проблемах в работе приложения.