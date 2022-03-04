https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776451664.html

Премьер Венгрии назвал санкции против России обоюдоострым оружием

Премьер Венгрии назвал санкции против России обоюдоострым оружием - РИА Новости, 04.03.2022

Премьер Венгрии назвал санкции против России обоюдоострым оружием

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал западные санкции против России "обоюдоострым оружием", потому что они вызовут рост цен на энергоносители и инфляцию в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:46

2022-03-04T11:46

2022-03-04T11:46

дмитрий песков

владимир путин

сша

россия

втб

сбербанк россии

евросоюз

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал западные санкции против России "обоюдоострым оружием", потому что они вызовут рост цен на энергоносители и инфляцию в Европе."Запад ввел против России санкции, а мы часть Запада. Во время войны самое важное – это единство. Но санкции – это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим. И правительство в первую очередь работает над тем, чтобы минимизировать непосредственный ущерб от санкций", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, непосредственным экономическим ударом стало закрытие Сбербанка в Австрии и Венгрии, потому что редприятия и люди потеряли свои деньги."Вторая проблема – это цены на газ. Из-за санкций цена на энергию во всей Европе выросла на 50-60%. Третья проблема – то, что рост цен на энергию в Европе ведет к росту инфляции… сейчас из-за санкций большая угроза высокой инфляции. 50% инфляции будет вызвано ростом цен на энергоносители, и они будут продолжать расти... Чем раньше закончится война, тем меньше будет ущерба", - сказал Орбан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html

https://ria.ru/20220303/prodyusser-1776385942.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776293449.html

сша

россия

луганская народная республика

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, втб, сбербанк россии, евросоюз, луганская народная республика, в мире, венгрия, виктор орбан