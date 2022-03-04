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https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776451664.html
Премьер Венгрии назвал санкции против России обоюдоострым оружием
Премьер Венгрии назвал санкции против России обоюдоострым оружием - РИА Новости, 04.03.2022
Премьер Венгрии назвал санкции против России обоюдоострым оружием
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал западные санкции против России "обоюдоострым оружием", потому что они вызовут рост цен на энергоносители и инфляцию в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:46
2022-03-04T11:46
дмитрий песков
владимир путин
сша
россия
втб
сбербанк россии
евросоюз
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал западные санкции против России "обоюдоострым оружием", потому что они вызовут рост цен на энергоносители и инфляцию в Европе."Запад ввел против России санкции, а мы часть Запада. Во время войны самое важное – это единство. Но санкции – это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим. И правительство в первую очередь работает над тем, чтобы минимизировать непосредственный ущерб от санкций", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, непосредственным экономическим ударом стало закрытие Сбербанка в Австрии и Венгрии, потому что редприятия и люди потеряли свои деньги."Вторая проблема – это цены на газ. Из-за санкций цена на энергию во всей Европе выросла на 50-60%. Третья проблема – то, что рост цен на энергию в Европе ведет к росту инфляции… сейчас из-за санкций большая угроза высокой инфляции. 50% инфляции будет вызвано ростом цен на энергоносители, и они будут продолжать расти... Чем раньше закончится война, тем меньше будет ущерба", - сказал Орбан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html
https://ria.ru/20220303/prodyusser-1776385942.html
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776293449.html
сша
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луганская народная республика
венгрия
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дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, втб, сбербанк россии, евросоюз, луганская народная республика, в мире, венгрия, виктор орбан
11:46 04.03.2022
 
Премьер Венгрии назвал санкции против России обоюдоострым оружием

Премьер Венгрии Орбан назвал западные санкции против России обоюдоострым оружием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал западные санкции против России "обоюдоострым оружием", потому что они вызовут рост цен на энергоносители и инфляцию в Европе.
"Запад ввел против России санкции, а мы часть Запада. Во время войны самое важное – это единство. Но санкции – это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим. И правительство в первую очередь работает над тем, чтобы минимизировать непосредственный ущерб от санкций", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:49
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
По его словам, непосредственным экономическим ударом стало закрытие Сбербанка в Австрии и Венгрии, потому что редприятия и люди потеряли свои деньги.
"Вторая проблема – это цены на газ. Из-за санкций цена на энергию во всей Европе выросла на 50-60%. Третья проблема – то, что рост цен на энергию в Европе ведет к росту инфляции… сейчас из-за санкций большая угроза высокой инфляции. 50% инфляции будет вызвано ростом цен на энергоносители, и они будут продолжать расти... Чем раньше закончится война, тем меньше будет ущерба", - сказал Орбан.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 23:26
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:11
В Берлине заявили, что уже чувствуют последствия санкций против России
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинСШАРоссияВТБСбербанк РоссииЕвросоюзЛуганская Народная РеспубликаВ миреВенгрияВиктор Орбан
 
 
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