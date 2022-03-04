https://ria.ru/20220304/sainsburys-1776568759.html
Британская торговая сеть Sainsbury's снимает с продажи продукты из России
Британская торговая сеть Sainsbury's снимает с продажи продукты из России - РИА Новости, 04.03.2022
Британская торговая сеть Sainsbury's снимает с продажи продукты из России
Одна из крупнейших торговых сетей Великобритании Sainsbury's приняла решение прекратить продажи продуктов из России из-за военной операции на Украине, следует... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:37
2022-03-04T17:37
2022-03-04T17:37
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ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших торговых сетей Великобритании Sainsbury's приняла решение прекратить продажи продуктов из России из-за военной операции на Украине, следует из заявления компании."Мы едины с украинским народом. Мы пересмотрели наш ассортимент товаров и решили снять с продажи продукты, которые стопроцентно были поставлены из России", - говорится в сообщении на официальной странице Sainsbury's в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/cisco-1776517397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, великобритания
Британская торговая сеть Sainsbury's снимает с продажи продукты из России
Крупнейшая торговая сеть Великобритании Sainsbury's снимает с продажи продукты из России