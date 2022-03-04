https://ria.ru/20220304/rzhd-1776456525.html

РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России

РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России - РИА Новости, 04.03.2022

РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России

РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:00

2022-03-04T12:00

2022-03-04T12:04

туризм

новороссийск

россия

анапа

ржд

общество

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает компания."Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодара", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что РЖД следят за ситуацией и при необходимости готовы увеличить количество дополнительных мест.По данным компании, всего с момента закрытия аэропортов на юге страны назначено свыше 40 дополнительных поездов, в которых пассажирам было предоставлено более 35 тысяч мест."Продажа билетов на дополнительные места в поездах с юга России ведется по фиксированным ценам. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно", - заключили в РЖД.

https://ria.ru/20220301/aeroflot-1775884208.html

https://ria.ru/20220301/s7-1775863799.html

новороссийск

россия

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

новороссийск, россия, анапа, ржд, общество, туристы, туризм, новости - туризм