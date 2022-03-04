https://ria.ru/20220304/rzhd-1776456525.html
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России - РИА Новости, 04.03.2022
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России
РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:00
2022-03-04T12:00
2022-03-04T12:04
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает компания."Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодара", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что РЖД следят за ситуацией и при необходимости готовы увеличить количество дополнительных мест.По данным компании, всего с момента закрытия аэропортов на юге страны назначено свыше 40 дополнительных поездов, в которых пассажирам было предоставлено более 35 тысяч мест."Продажа билетов на дополнительные места в поездах с юга России ведется по фиксированным ценам. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно", - заключили в РЖД.
https://ria.ru/20220301/aeroflot-1775884208.html
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12:00 04.03.2022 (обновлено: 12:04 04.03.2022)
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах из городов юга России
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает
компания.
"Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодара", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Уточняется, что РЖД следят за ситуацией и при необходимости готовы увеличить количество дополнительных мест.
По данным компании, всего с момента закрытия аэропортов на юге страны назначено свыше 40 дополнительных поездов, в которых пассажирам было предоставлено более 35 тысяч мест.
"Продажа билетов на дополнительные места в поездах с юга России ведется по фиксированным ценам. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно", - заключили в РЖД.