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Туризм
https://ria.ru/20220304/rzhd-1776456525.html
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России - РИА Новости, 04.03.2022
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России
РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:00
2022-03-04T12:04
туризм
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анапа
ржд
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает компания."Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодара", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что РЖД следят за ситуацией и при необходимости готовы увеличить количество дополнительных мест.По данным компании, всего с момента закрытия аэропортов на юге страны назначено свыше 40 дополнительных поездов, в которых пассажирам было предоставлено более 35 тысяч мест."Продажа билетов на дополнительные места в поездах с юга России ведется по фиксированным ценам. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно", - заключили в РЖД.
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новороссийск, россия, анапа, ржд, общество, туристы, туризм, новости - туризм
12:00 04.03.2022 (обновлено: 12:04 04.03.2022)
 
РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах с юга России

РЖД предоставили свыше 1100 дополнительных мест в поездах из городов юга России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Логотип ОАО "Российские железные дороги"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РЖД в пятницу предоставляют свыше 1,1 тысячи дополнительных мест в поездах для вывоза пассажиров из городов юга России, сообщает компания.
"Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодара", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
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Уточняется, что РЖД следят за ситуацией и при необходимости готовы увеличить количество дополнительных мест.
По данным компании, всего с момента закрытия аэропортов на юге страны назначено свыше 40 дополнительных поездов, в которых пассажирам было предоставлено более 35 тысяч мест.
"Продажа билетов на дополнительные места в поездах с юга России ведется по фиксированным ценам. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно", - заключили в РЖД.
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